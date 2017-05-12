В кинотеатрах "Московского кино" покажут лучшие фильмы о столице
12.05.2017, 08:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Встречи с режиссёрами и показы фильмов из шорт-листа приза Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» пройдут в кинотеатрах сети «Московское кино» с 17 по 24 мая.
Конкурс на приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» проводят в этом году впервые. На награду претендуют картины, снятые за последние пять лет. Их действие происходит в современной столице, а город - значимая часть сюжета. Призовой фонд конкурса - 100 миллионов рублей, которые разделят между собой победители.
В шорт-лист вошли фильмы «Про любовь» (режиссёр Анна Меликян, 2015), «Духless» и «Духless-2» (Роман Прыгунов, 2011, 2015), «Коллектор» (Алексей Красовский, 2016), «Тряпичный союз» (Михаил Местецкий, 2015), «Хардкор» (Илья Найшуллер, 2015), «Хороший мальчик» (Оксана Карас, 2016), «14+» (Андрей Зайцев, 2015) и «Ближе, чем кажется» (Наталия Беляускене, Герман Дюкарев, 2015). Победителя выберет конкурсная комиссия, но дополнительный балл картине могут подарить и «активные граждане». Голосование стартовало в проекте 10 мая.
Показы и встречи с создателями фильмов
Увидеть фильм «Про любовь» и встретиться с режиссёром Анной Меликян можно 17 мая в 19:30 в кинотеатре «Звезда». В этой ленте переплетаются самые разные истории о любви. Герои небольших новелл — молодая пара, живущая в образах японских аниме-героев; секретарша, получившая непристойное предложение от своего босса; японка, приехавшая в Москву в поисках русского мужчины; художник в поисках красоты; бывшая жена, нанятая своим мужем для выполнения необычного задания. Эту же картину покажут на экранах «Салюта» 18 мая, «Юности» — 20 мая и «Космоса» — 23 мая. Время показов — 19:00.
Кинотеатр «Юность» 19 мая в 19:30 приглашает на встречу с режиссёром Михаилом Местецким и показ фильма «Тряпичный союз». Это рассказ о тихом подростке Ване, чья жизнь меняется после знакомства с тремя странными парнями. Спортсмены, хулиганы и мечтатели, они называют себя «тряпичным союзом» и верят, что изменят мир. Герой поселяет парней у себя на даче и пытается стать частью их «величайшей организации». В «Космосе» эту картину покажут 17 мая в 19:00, в «Факеле» — 22 мая в то же время.
Показ фильма «Хороший мальчик» пройдёт в кинотеатре «Полёт» 20 мая в 19:30. В этот же день можно встретиться с режиссёром Оксаной Карас, продюсером Василием Соловьёвым и актёрами Семёном Трескуновым и Ириной Денисовой. Эта лента расскажет о жизни обычного школьника Коли Смирнова. Он влюбляется в учительницу английского языка, кто-то поджигает школьную пристройку, а папа Коли решает отказаться от ночного сна. И это только начало череды невероятных происшествий. В «Звезде» фильм покажут 21 мая в 18:45, в «Берёзке» — 23 мая в 19:00, в «Космосе» — 24 мая в то же время.
Встретиться с режиссёром Андреем Зайцевым и посмотреть картину «14+» можно в «Факеле» 21 мая в 19:00. Это история первой любви, разворачивающаяся в спальном районе большого города. Современные Ромео и Джульетта живут в социальных сетях и на улице и не хотят играть по их жестоким правилам. На экране «Космоса» фильм покажут 18 мая в 19:00, «Юности» — 24 мая в то же время.
«Коллектор», «Духless» и другие фильмы шорт-листа
«Коллектора» можно посмотреть в «Юности» 18 мая в 19:00, «Космосе» 20 мая в 19:00 и «Звезде» 23 мая в 19:05. Главный герой фильма — коллектор Артур. Работая только с крупными должниками, он не прибегает к банальным методам, его конек — психологическая атака. Но однажды Артур сам становится мишенью.
Увидеть картину «Ближе, чем кажется» можно в «Юности» 18 мая в 20:15, «Космосе» 20 мая в 20:15 и «Звезде» 23 мая в 20:20. Шестилетний Коля Пыхтин приезжает в столицу на музыкальный конкурс. Но его главная цель не победить, а отыскать отца, которого он никогда не видел.
Два фильма подряд — «Духless» и «Духless-2» — покажут в кинотеатрах «Космос» 19 и 22 мая в 19:00 и «Сатурн» 24 мая в 19:00. Главный герой фильма «Духless» — 29-летний топ-менеджер крупного международного банка Макс. У него есть всё, о чём многие не могут даже и мечтать: дорогая машина, пентхаус и вечеринки. Но однажды он понимает, что с его жизнью что-то не так.
В «Духless-2» герой отказывается от светской жизни, успешной карьеры, роскошного пентхауса. Теперь его стихия — океан. Случайное знакомство возвращает героя в сердце современной столицы. Его снова манят высокие технологии, сделки, риск и прежняя любовь, которая больше не с ним.
«Хардкор» покажут «Салют» 19 мая, 19:00, «Космос» 21 мая, 19:00 и «Молодёжный» 24 мая, 19:00. Жизнь с прекрасной Эстель — это всё, что помнит Генри, проснувшись в лаборатории, где его будит жена. Супругу тут же похищают, и ничего не понимающий главный герой преследует монстра, который украл его жену.
Конкурс на приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» проводят в этом году впервые. На награду претендуют картины, снятые за последние пять лет. Их действие происходит в современной столице, а город - значимая часть сюжета. Призовой фонд конкурса - 100 миллионов рублей, которые разделят между собой победители.
В шорт-лист вошли фильмы «Про любовь» (режиссёр Анна Меликян, 2015), «Духless» и «Духless-2» (Роман Прыгунов, 2011, 2015), «Коллектор» (Алексей Красовский, 2016), «Тряпичный союз» (Михаил Местецкий, 2015), «Хардкор» (Илья Найшуллер, 2015), «Хороший мальчик» (Оксана Карас, 2016), «14+» (Андрей Зайцев, 2015) и «Ближе, чем кажется» (Наталия Беляускене, Герман Дюкарев, 2015). Победителя выберет конкурсная комиссия, но дополнительный балл картине могут подарить и «активные граждане». Голосование стартовало в проекте 10 мая.
Показы и встречи с создателями фильмов
Увидеть фильм «Про любовь» и встретиться с режиссёром Анной Меликян можно 17 мая в 19:30 в кинотеатре «Звезда». В этой ленте переплетаются самые разные истории о любви. Герои небольших новелл — молодая пара, живущая в образах японских аниме-героев; секретарша, получившая непристойное предложение от своего босса; японка, приехавшая в Москву в поисках русского мужчины; художник в поисках красоты; бывшая жена, нанятая своим мужем для выполнения необычного задания. Эту же картину покажут на экранах «Салюта» 18 мая, «Юности» — 20 мая и «Космоса» — 23 мая. Время показов — 19:00.
Кинотеатр «Юность» 19 мая в 19:30 приглашает на встречу с режиссёром Михаилом Местецким и показ фильма «Тряпичный союз». Это рассказ о тихом подростке Ване, чья жизнь меняется после знакомства с тремя странными парнями. Спортсмены, хулиганы и мечтатели, они называют себя «тряпичным союзом» и верят, что изменят мир. Герой поселяет парней у себя на даче и пытается стать частью их «величайшей организации». В «Космосе» эту картину покажут 17 мая в 19:00, в «Факеле» — 22 мая в то же время.
Показ фильма «Хороший мальчик» пройдёт в кинотеатре «Полёт» 20 мая в 19:30. В этот же день можно встретиться с режиссёром Оксаной Карас, продюсером Василием Соловьёвым и актёрами Семёном Трескуновым и Ириной Денисовой. Эта лента расскажет о жизни обычного школьника Коли Смирнова. Он влюбляется в учительницу английского языка, кто-то поджигает школьную пристройку, а папа Коли решает отказаться от ночного сна. И это только начало череды невероятных происшествий. В «Звезде» фильм покажут 21 мая в 18:45, в «Берёзке» — 23 мая в 19:00, в «Космосе» — 24 мая в то же время.
Встретиться с режиссёром Андреем Зайцевым и посмотреть картину «14+» можно в «Факеле» 21 мая в 19:00. Это история первой любви, разворачивающаяся в спальном районе большого города. Современные Ромео и Джульетта живут в социальных сетях и на улице и не хотят играть по их жестоким правилам. На экране «Космоса» фильм покажут 18 мая в 19:00, «Юности» — 24 мая в то же время.
«Коллектор», «Духless» и другие фильмы шорт-листа
«Коллектора» можно посмотреть в «Юности» 18 мая в 19:00, «Космосе» 20 мая в 19:00 и «Звезде» 23 мая в 19:05. Главный герой фильма — коллектор Артур. Работая только с крупными должниками, он не прибегает к банальным методам, его конек — психологическая атака. Но однажды Артур сам становится мишенью.
Увидеть картину «Ближе, чем кажется» можно в «Юности» 18 мая в 20:15, «Космосе» 20 мая в 20:15 и «Звезде» 23 мая в 20:20. Шестилетний Коля Пыхтин приезжает в столицу на музыкальный конкурс. Но его главная цель не победить, а отыскать отца, которого он никогда не видел.
Два фильма подряд — «Духless» и «Духless-2» — покажут в кинотеатрах «Космос» 19 и 22 мая в 19:00 и «Сатурн» 24 мая в 19:00. Главный герой фильма «Духless» — 29-летний топ-менеджер крупного международного банка Макс. У него есть всё, о чём многие не могут даже и мечтать: дорогая машина, пентхаус и вечеринки. Но однажды он понимает, что с его жизнью что-то не так.
В «Духless-2» герой отказывается от светской жизни, успешной карьеры, роскошного пентхауса. Теперь его стихия — океан. Случайное знакомство возвращает героя в сердце современной столицы. Его снова манят высокие технологии, сделки, риск и прежняя любовь, которая больше не с ним.
«Хардкор» покажут «Салют» 19 мая, 19:00, «Космос» 21 мая, 19:00 и «Молодёжный» 24 мая, 19:00. Жизнь с прекрасной Эстель — это всё, что помнит Генри, проснувшись в лаборатории, где его будит жена. Супругу тут же похищают, и ничего не понимающий главный герой преследует монстра, который украл его жену.