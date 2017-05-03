ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ко Дню Победы сеть городских кинотеатров «Москино» и Департамент культуры города Москвы подготовили праздничную программу «Памяти киногероев». 37 бесплатных сеансов пройдёт в 12 кинотеатрах с 6 по 9 мая. Зрители смогут посмотреть более 20 фильмов, посвящённых памяти отечественных актёров, режиссёров и сценаристов, которые были участниками и современниками Великой Отечественной войны. Кроме того, программа «Москино» пройдёт 8 и 9 мая в девяти городских парках - посетители бесплатно смогут посмотреть фильмы о войне.

Среди фильмов, которые покажут бесплатно, - «Двадцать дней без войны», «Судьба человека», «Белорусский вокзал», «Солдаты», «Машенька», «Баллада о солдате», «…А зори здесь тихие» и другие.

«В 12 кинотеатрах пройдут показы фильмов памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других деятелей киноиндустрии. Эти люди, вернувшись с фронта, продолжили работу и стали неотъемлемой частью советского кино», — рассказали в сети «Москино».

Так, например, памяти режиссёра Сергея Бондарчука, который был участником Великой Отечественной войны, посвятят показ фильма «Судьба человека» (1959). В течение вторника, 9 мая, его фильм будут транслировать в двух кинотеатрах — «Полёте» (СЗАО) и «Сатурне» (СВАО). Вспомнить великих актёров — участников войны Юрия Никулина и Николая Гринько зрители смогут во время просмотра фильма «Двадцать дней без войны» (1976). Киноленту покажут в понедельник, 8 мая, в кинотеатрах «Космос» (СВАО) и «Сатурн» (СВАО).

В память о режиссёре Григории Чухрае, который во время войны служил в воздушно-десантных частях, покажут «Балладу о солдате» (1959). Зрители смогут прийти 8 мая на сеанс в «Искру» (САО). А почтить известного актёра Анатолия Папанова можно будет в кинотеатрах «Искра» (САО) и «Молодёжный» (ЮВАО) во время просмотра фильма «Белорусский вокзал» (1970). Папанов с первых дней войны находился на фронте, командовал взводом зенитной артиллерии.

Один из сеансов в кинотеатре «Космос» (СВАО) 9 мая посвятят актёру Михаилу Пуговкину — здесь покажут фильм «Беспокойное хозяйство» (1946). В июне 1941 года Пуговкин ушёл на фронт добровольцем, служил в стрелковом полку разведчиком.

Кроме того, 8 и 9 мая бесплатные кинопоказы фильмов о войне организуют в девяти столичных парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Показы, в частности, пройдут в Парке Горького, Измайловском, Таганском парках. Зрители увидят «…А зори здесь тихие» (1972), «Великий перелом» (1945), «Проверка на дорогах» (1985) и «Вдовы» (1976). Кроме того, в парках можно будет посмотреть и те фильмы, которые будут показывать в городских кинотеатрах. Это «Двадцать дней без войны» и «Дом, в котором я живу».