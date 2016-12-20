В кинотеатре "Космос" прошёл праздник, приуроченный ко Дню работника органов безопасности и Дню военной контрразведки
20.12.2016, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 декабря 2016 в кинотеатре «Космос» сети «Московское кино» прошёл праздник, приуроченный ко Дню работника органов безопасности и Дню военной контрразведки. Событие было организовано продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» и Национальным фондом поддержки правообладателей при участии Минкультуры РФ и Российского союза правообладателей.
В рамках мероприятия состоялось поздравление сотрудников и ветеранов ФСБ России. Генеральный директор Российского Авторского Общества (РАО) Максим Дмитриев вручил памятную статуэтку и диплом «За значительный вклад в культурное и патриотическое воспитание молодёжи» Национальному антитеррористическому комитету.
Максим Дмитриев сказал: «Дорогие друзья, хочу поздравить всех вас! Хочу сказать, что вы и ваша работа вызывает огромное уважение. Я сам носил погоны, поэтому этот праздник мне близок. Каждый сидящий в этом зале понимает, что без вас не было бы мирного неба над головой. Большое спасибо всем вам!»
Генерал-полковнику, руководителю Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах Александру Безверхнему диплом и статуэтку передал генеральный директор Российского Союза Правообладателей (РСП) Андрей Кричевский.
Награды также были переданы: заместителю начальника отдела кадров Департамента военной контрразведки ФСБ России, советнику председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрею Назарову, декану физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессору Николаю Сысоеву.
На сцене с песнями и поздравлениями выступили: ветеран военной контрразведки Александр Новопашин, лауреат премии ФСБ Александр Мордовин, актриса и певица Юлия Беретта, актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросьян.
Среди почётных гостей были председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин, российский кинодокументалист Леонид Млечин, заместитель генерального директора – исполнительный директор Общественного телевидения Игорь Найговзин, журналист и телеведущий Константин Точилин, генеральный директор сети «Московское кино» Василиса Орестова, продюсер Антон Пронин, джазовый музыкант Антон Румянцев, певица Полина Гриффис и многие другие известные общественные деятели и деятели культуры.
Основным подарком для ветеранов и сотрудников ФСБ стала премьера фильма «Один на Один» антитеррористической, патриотической и исторической тематики. Фильм был создан продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры РФ, Национального фонда поддержки правообладателей и ФСБ России.
Авторы фильма попытались ответить на сложные вопросы, стоящие перед современным обществом. Какова природа терроризма? Что движет людьми, встающими на этот путь? Почему обычный человек становится экстремистом?
Генеральный продюсер фильма Дмитрий Щербанов обратился к зрителям: «Мы очень надеемся, что увиденный фильм вам понравился. Его создатели искренне старались сделать интересную картину на очень непростую тему. Сделать так, чтобы как можно больше людей, а особенно молодёжи, привлечь к проблематике, затронутой в фильме. Фильм «Один на один» широкий зритель сможет увидеть 24 декабря 2016 на Общественном телевидении России».
Творческая группа картины работала в экспериментальном жанре, который находится на стыке игрового и документального кино. В отличие от известного формата «докудрама» («docudrama»), когда в документальную картину интегрируются постановочные эпизоды с участием драматических артистов, фильм «Один на один» снимался как полноценное игровое кино, в повествование которого были органично вплетены документальные архивы и интервью с экспертами. Новому формату продюсер фильма Дмитрий Щербанов и режиссёр Андрей Грачёв дали свое название: «реал муви» («real movie»).
Главные роли в фильме исполнили заслуженные артисты России Сергей Чонишвили, Георгий Мартиросьян, актёры театра и кино Максим Линников и Константин Соловьёв. Главную женскую роль исполнила актриса и певица Юлия Беретта. В качестве экспертов в фильме приняли участие офицеры ФСБ и ветераны спецслужб. Ведущим вечера выступил ведущий телеканала ОТР Денис Чижов.
В рамках мероприятия состоялось поздравление сотрудников и ветеранов ФСБ России. Генеральный директор Российского Авторского Общества (РАО) Максим Дмитриев вручил памятную статуэтку и диплом «За значительный вклад в культурное и патриотическое воспитание молодёжи» Национальному антитеррористическому комитету.
Максим Дмитриев сказал: «Дорогие друзья, хочу поздравить всех вас! Хочу сказать, что вы и ваша работа вызывает огромное уважение. Я сам носил погоны, поэтому этот праздник мне близок. Каждый сидящий в этом зале понимает, что без вас не было бы мирного неба над головой. Большое спасибо всем вам!»
Генерал-полковнику, руководителю Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах Александру Безверхнему диплом и статуэтку передал генеральный директор Российского Союза Правообладателей (РСП) Андрей Кричевский.
Награды также были переданы: заместителю начальника отдела кадров Департамента военной контрразведки ФСБ России, советнику председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрею Назарову, декану физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессору Николаю Сысоеву.
На сцене с песнями и поздравлениями выступили: ветеран военной контрразведки Александр Новопашин, лауреат премии ФСБ Александр Мордовин, актриса и певица Юлия Беретта, актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросьян.
Среди почётных гостей были председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин, российский кинодокументалист Леонид Млечин, заместитель генерального директора – исполнительный директор Общественного телевидения Игорь Найговзин, журналист и телеведущий Константин Точилин, генеральный директор сети «Московское кино» Василиса Орестова, продюсер Антон Пронин, джазовый музыкант Антон Румянцев, певица Полина Гриффис и многие другие известные общественные деятели и деятели культуры.
Основным подарком для ветеранов и сотрудников ФСБ стала премьера фильма «Один на Один» антитеррористической, патриотической и исторической тематики. Фильм был создан продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры РФ, Национального фонда поддержки правообладателей и ФСБ России.
Авторы фильма попытались ответить на сложные вопросы, стоящие перед современным обществом. Какова природа терроризма? Что движет людьми, встающими на этот путь? Почему обычный человек становится экстремистом?
Генеральный продюсер фильма Дмитрий Щербанов обратился к зрителям: «Мы очень надеемся, что увиденный фильм вам понравился. Его создатели искренне старались сделать интересную картину на очень непростую тему. Сделать так, чтобы как можно больше людей, а особенно молодёжи, привлечь к проблематике, затронутой в фильме. Фильм «Один на один» широкий зритель сможет увидеть 24 декабря 2016 на Общественном телевидении России».
Творческая группа картины работала в экспериментальном жанре, который находится на стыке игрового и документального кино. В отличие от известного формата «докудрама» («docudrama»), когда в документальную картину интегрируются постановочные эпизоды с участием драматических артистов, фильм «Один на один» снимался как полноценное игровое кино, в повествование которого были органично вплетены документальные архивы и интервью с экспертами. Новому формату продюсер фильма Дмитрий Щербанов и режиссёр Андрей Грачёв дали свое название: «реал муви» («real movie»).
Главные роли в фильме исполнили заслуженные артисты России Сергей Чонишвили, Георгий Мартиросьян, актёры театра и кино Максим Линников и Константин Соловьёв. Главную женскую роль исполнила актриса и певица Юлия Беретта. В качестве экспертов в фильме приняли участие офицеры ФСБ и ветераны спецслужб. Ведущим вечера выступил ведущий телеканала ОТР Денис Чижов.