В концертном зале Яани Кирик покажут одну из величайших немых комедий в истории
03.05.2017, 07:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 мая безусловным шедевром немого кинематографа - фильмом Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» в концертном зале Яани Кирик завершится цикл «Синематографъ. Погружение в эпоху немого кино». За роялем – бессменный тапер цикла Станислав Чигадаев.
«Золотая лихорадка» - приключенческая кинокомедия режиссёра и актёра Чарльза Чаплина, вышедшая на экраны в 1925 году - один из его самых известных фильмов. Кстати, это его единственная немая комедия, снятая по заранее готовому сценарию. Картину часто называют одной из двух величайших немых комедий в истории, наряду с «Генералом» Бастера Китона.
Аляска, 1898-й год. Уже полюбившийся зрителям по предыдущим фильмам Чаплина Бродяга отправляется попытать счастье на золотых приисках. Но в пути его застает снежная буря, и Бродяга решает укрыться от непогоды в первом попавшемся доме.
Хозяином избушки оказывается беглый преступник Блэк Ларсен, который без лишних церемоний пытается выставить непрошеного гостя на улицу. Но сделать это не так-то просто. Мало того, в избушку Ларсена вселяется ещё один золотоискатель – Большой Джим, палатку которого уносит бурей. Трое мужчин вынуждены пережидать непогоду вместе. Запасов еды в избушке Ларсена нет, а буря и не думает прекращаться. Мужчины бросают жребий, кому из них идти за помощью. Жребий выпадает Ларсену, но по дороге он находит золото и тут же забывает о своих товарищах по несчастью. А Бродяга и Джим так страдают от голода, что готовы уже съесть всё, что угодно…
Съёмки вступительной сцены фильма проходили в горах Сьерра-Невады. Для съёмок специально были наняты 2500 бродяг, которые сыграли золотоискателей. Несмотря на суровую погоду, Чаплин требовал идеального исполнения всех сцен, иногда количество дублей доходило до 25!
Известно, что Чаплин 27 раз перемонтировал картину, прежде чем пришёл к окончательной версии. С приходом звукового кино, в 1942 году он сделал новую версию фильма, в которую включил собственную музыку и авторский текст, который читал сам. Считая эту версию окончательной, Чаплин не позаботился о сохранении оригинала 1925 года, который был восстановлен из разных источников.
Интересно, что Альберт Эйнштейн любил фильмы Чарли Чаплина и однажды написал в письме к Чаплину: «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и Вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн». На это Чаплин ответил так: «Я Вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а Вы всё-таки стали великим человеком. Чаплин».
Со временем многие сцены из этого фильма (например, приготовление ботинок, обгладывание гвоздей или знаменитый «танец булочек») стали самодостаточными произведениями актерского искусства, а фильм в целом заставляет зрителей смеяться и сопереживать героям так же, как и восемьдесят лет назад.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
23 мая 2017 года
Начало в 19 часов
«СИНЕМАТОГРАФЪ. ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕМОГО КИНО»
Чарли ЧАПЛИН
«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
(1925)
«Золотая лихорадка» - приключенческая кинокомедия режиссёра и актёра Чарльза Чаплина, вышедшая на экраны в 1925 году - один из его самых известных фильмов. Кстати, это его единственная немая комедия, снятая по заранее готовому сценарию. Картину часто называют одной из двух величайших немых комедий в истории, наряду с «Генералом» Бастера Китона.
Аляска, 1898-й год. Уже полюбившийся зрителям по предыдущим фильмам Чаплина Бродяга отправляется попытать счастье на золотых приисках. Но в пути его застает снежная буря, и Бродяга решает укрыться от непогоды в первом попавшемся доме.
Хозяином избушки оказывается беглый преступник Блэк Ларсен, который без лишних церемоний пытается выставить непрошеного гостя на улицу. Но сделать это не так-то просто. Мало того, в избушку Ларсена вселяется ещё один золотоискатель – Большой Джим, палатку которого уносит бурей. Трое мужчин вынуждены пережидать непогоду вместе. Запасов еды в избушке Ларсена нет, а буря и не думает прекращаться. Мужчины бросают жребий, кому из них идти за помощью. Жребий выпадает Ларсену, но по дороге он находит золото и тут же забывает о своих товарищах по несчастью. А Бродяга и Джим так страдают от голода, что готовы уже съесть всё, что угодно…
Съёмки вступительной сцены фильма проходили в горах Сьерра-Невады. Для съёмок специально были наняты 2500 бродяг, которые сыграли золотоискателей. Несмотря на суровую погоду, Чаплин требовал идеального исполнения всех сцен, иногда количество дублей доходило до 25!
Известно, что Чаплин 27 раз перемонтировал картину, прежде чем пришёл к окончательной версии. С приходом звукового кино, в 1942 году он сделал новую версию фильма, в которую включил собственную музыку и авторский текст, который читал сам. Считая эту версию окончательной, Чаплин не позаботился о сохранении оригинала 1925 года, который был восстановлен из разных источников.
Интересно, что Альберт Эйнштейн любил фильмы Чарли Чаплина и однажды написал в письме к Чаплину: «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и Вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн». На это Чаплин ответил так: «Я Вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а Вы всё-таки стали великим человеком. Чаплин».
Со временем многие сцены из этого фильма (например, приготовление ботинок, обгладывание гвоздей или знаменитый «танец булочек») стали самодостаточными произведениями актерского искусства, а фильм в целом заставляет зрителей смеяться и сопереживать героям так же, как и восемьдесят лет назад.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
23 мая 2017 года
Начало в 19 часов
«СИНЕМАТОГРАФЪ. ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕМОГО КИНО»
Чарли ЧАПЛИН
«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
(1925)