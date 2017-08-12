ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В воскресенье, 13 августа, на стадионе "Красная Пресня" состоится матч "Москва-870: Кубок Льва Яшина". На поле выйдут сборные СССР и "Динамо". В составе обеих команд — легендарные футболисты.

Зрители увидят таких знаменитых спортсменов, как Дмитрий Булыкин, Андрей Сметанин, Валерий Матюнин, Евгений Милешкин, Ахрик Цвейба, Максим Ромащенко, Андрей Новгородов, Евгений Смертин и внук Льва Яшина Василий Фролов. Судейскую бригаду возглавит арбитр ФИФА Юрий Баскаков.

В списке почётных гостей супруга и дочь легендарного футболиста Валентина Яшина, а также знаменитые динамовцы Михаил Скоков, Александр Маховиков, Сергей Силкин (бывший главный тренер "Динамо"), Николай Толстых (экс-президент Российского футбольного союза) и Владимир Пильгуй, которому Лев Яшин передал свои перчатки.

Матч "Москва-870: Кубок Льва Яшина" — это ещё и дань памяти самому Льву Ивановичу. Москвич Яшин — лучший футбольный вратарь XX века, единственный голкипер — обладатель престижной международной премии "Золотой мяч".

Попасть на матч бесплатно может любой желающий.

"Москва ставит рекорды" — такое название получила одна из самых крупных программ празднования юбилея столицы. Она посвящена достижениям московских спортсменов, выдающимся спортшколам и важным событиям: Олимпиаде-80 и чемпионату мира по футболу — 2018, столицей которого станет Москва.