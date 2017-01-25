В московских парках организуют бесплатные тренировки по конькобежному спорту
25.01.2017, 19:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Школа конькобежного спорта начнёт работу в 11 парках столицы. Москвичей ждут бесплатные занятия с профессиональными тренерами. Занятия пройдут на катках в Парке Горького, "Сокольниках", Краснопресненском, Измайловском и Гончаровском парках. Всех желающих также ждут в парках "Фили", "Никулино", 50-летия Октября, "Дубки", "Ангарские пруды" и парке имени Артёма Боровика.
Тренеры Московской конькобежной федерации расскажут об основах техники скоростного бега на коньках, правильном торможении и правилах безопасности. Начинающим не обязательно иметь специальные коньки, подойдут обычные - для хоккея или для фигурного катания.
Занятия стартуют в ближайшие выходные, 28–29 января, и будут проходить по субботам и воскресеньям. Подробное расписание можно найти на сайтах столичных парков и на официальной страничке конькобежной школы.
Занятия рассчитаны на детей от 10 лет и взрослых. Предварительная регистрация не требуется, вход на каток и прокат оплачиваются по стандартному тарифу.
Тренировки планируется проводить до конца зимнего сезона, а самых активных участников ждут на финальном заезде в Парке Горького 1 марта. Закрытие школы пройдёт на катке в формате ретровечеринки "Оттепель: лицом к будущему". Для участия необходимо одеться в стиле 1960-х годов.
Конькобежный спорт - один из старейших зимних олимпийских видов спорта. Он включает две дисциплины: скоростной бег на коньках и шорт-трек.
Тренеры Московской конькобежной федерации расскажут об основах техники скоростного бега на коньках, правильном торможении и правилах безопасности. Начинающим не обязательно иметь специальные коньки, подойдут обычные - для хоккея или для фигурного катания.
Занятия стартуют в ближайшие выходные, 28–29 января, и будут проходить по субботам и воскресеньям. Подробное расписание можно найти на сайтах столичных парков и на официальной страничке конькобежной школы.
Занятия рассчитаны на детей от 10 лет и взрослых. Предварительная регистрация не требуется, вход на каток и прокат оплачиваются по стандартному тарифу.
Тренировки планируется проводить до конца зимнего сезона, а самых активных участников ждут на финальном заезде в Парке Горького 1 марта. Закрытие школы пройдёт на катке в формате ретровечеринки "Оттепель: лицом к будущему". Для участия необходимо одеться в стиле 1960-х годов.
Конькобежный спорт - один из старейших зимних олимпийских видов спорта. Он включает две дисциплины: скоростной бег на коньках и шорт-трек.