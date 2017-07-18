ОРЕАНДА-НОВОСТИ В ночь с 17 на 18 июля на станции «Маяковская» состоялась премьера первой серии седьмого сезона «Игры престолов». Одна из красивейших станций Московского метрополитена превратилась в сказочный Вестерос. Гостей встречали актеры в образах прекрасной Дейнерис Таргариен и бессмертного Джона Сноу, белых ходоков и вольных «одичалых» из популярной фэнтези-саги.



Все желающие смогли почувствовать себя правителем Семи королевств и сделать фотографию на Железном троне. Специально для гостей музыканты проекта «Музыка в метро» исполнили знаменитый саундтрек «Игры престолов», созданный композитором Рамином Джавади.



На показе нового эпизода популярного сериала в метро, организованного совместно с Амедиатекой, собралось более 350 человек. В официальной презентации седьмого сезона приняли участие представители руководства Московского метрополитена, генеральный директор Amedia TV Денис Горшков и другие гости.



Также уникальную возможность попасть на ночной кинопоказ в метро получили подписчики официальных сообществ Московского метрополитена в социальных сетях. Они выиграли билеты в специально организованном для этого конкурсе.



«Сегодня у нас вторая кинопремьера в метро. Серию кинопоказов мы открыли фильмом отечественного режиссера Дмитрия Светозарова «Тень» ? это был подарок пассажирам на День Московского транспорта. Такой формат всем очень понравился. Премьера нового сезона культового сериала «Игра Престолов» в метро ? грандиозное событие для всех наших пассажиров, среди которых много поклонников популярной саги», ? рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



«Премьера в московском метро еще раз подтверждает статус культурного феномена «Игры престолов». Мы очень рады, что Московский метрополитен поддержал идею совместной премьеры. Это событие также высоко оценили наши партнеры в Home Box Office (HBO) и создатели сериала», ? отметил генеральный директор Amedia TV Денис Горшков.



Кинопоказ продолжает цикл мероприятий культурно-образовательного проекта «Ночь в метро». В рамках данного проекта станции метро временно становятся площадками для интереснейших просветительских мероприятий. С начала года ночные мероприятия в московском метро уже посетили более 2 тысяч человек. В том числе это участники мероприятий культурного-образовательного проекта «Ночь в метро» и таких событий как мировая премьера оперы «Эльфийская оратория», посвященная памяти Джона Толкиена.



Первое публичное ночное мероприятие прошло в метрополитене в 2010 году ? музыкальный концерт был организован в честь 75-летия Московского метрополитена. С этого момента общее количество зрителей ночных акций уже достигло 10 тысяч человек.