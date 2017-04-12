В музее-усадьбе Чайковского в Воткинске обсудят проблемы истории музыкального образования
12.04.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18-21 апреля 2017 года в Воткинске (Удмуртская республика) на базе Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайковского» (г. Воткинск, ул. Чайковского, 119 а) пройдет VI сессия Научного совета по проблемам истории музыкального образования.
В мероприятии примут участие ведущие исследователи в области теории и преподавания музыки из 30 российских регионов, аспиранты, специалисты музыкальных музеев. В этом году на сессии с докладами впервые выступят представители Франции, Казахстана и Молдовы.
Цель сессии – сбор и анализ сведений о детстве музыкантов, определение роли и места музыкальных музеев в современном социуме, аккумуляция исследований в сфере музыкального образования. В рамках мероприятия пройдет семинар «История музыкального образования: новые исследования», симпозиум «Детство музыкантов: история, современность», запланированы лекции и мастер-классы членов Научного совета для педагогов-музыкантов Воткинска.
В мероприятии примут участие ведущие исследователи в области теории и преподавания музыки из 30 российских регионов, аспиранты, специалисты музыкальных музеев. В этом году на сессии с докладами впервые выступят представители Франции, Казахстана и Молдовы.
Цель сессии – сбор и анализ сведений о детстве музыкантов, определение роли и места музыкальных музеев в современном социуме, аккумуляция исследований в сфере музыкального образования. В рамках мероприятия пройдет семинар «История музыкального образования: новые исследования», симпозиум «Детство музыкантов: история, современность», запланированы лекции и мастер-классы членов Научного совета для педагогов-музыкантов Воткинска.