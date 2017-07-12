ОРЕАНДА-НОВОСТИ В музее-усадьбе «Люблино» открылась выставка «У камелька. Вечер в усадьбе».



Камелёк — это русское название камина, печки или какого-либо очага в дворянском доме или крестьянской избе. На выставке гости увидят более 300 отопительных устройств. Авторы постарались воссоздать для них различные по времени, стилю и предметному наполнению интерьеры — от маленького кабинета, характерного для середины XVIII века, до обстановки в стиле второго рококо середины XIX столетия.



Зрителям представят проекты каминов из альбомов и графического собрания графов Шереметевых в усадьбе Останкино, а также книги по теории и практике каминного и печного отопления из библиотеки князя Юсупова.



Это шестая выставка в рамках многолетнего проекта, посвященного особенностям культуры подмосковной усадьбы последней четверти XVIII — первой половины XIX века. Экспозиции открывают в музеях-усадьбах «Кусково», «Останкино», «Коломенское», «Архангельское», а также в Государственном музее А.С. Пушкина и галерее «Три века».



Выставка «У камелька. Вечер в усадьбе» будет работать до 10 июня 2018 года.