ОРЕАНДА-НОВОСТИ Показательные выступления групп реконструкции «Бой у стен Парижа» пройдут в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Подмосковье 23 апреля, сообщает пресс-служба музея.



Как отмечается в материале, в торжественном церемониале около Могилы Неизвестного Солдата 1812 года примут участие представители Международной военно-исторической ассоциации, участники клубов военно-исторической реконструкции, представители музея-заповедника «Бородинское поле».



Показательные выступления откроются построением участников на площадке перед зрителями. Во время строевых учений русской и французской армии будут продемонстрированы команды и сигналы, которые отдавались солдатам эпохи наполеоновских войн, уточняется в материале.



По данным пресс-службы, на площадке у главного здания Бородинского музея для гостей мероприятия будет организовано «Рекрутское депо». Зрители ознакомятся с основными видами оружия XIX века, рассмотрят элементы обмундирования и проверят свои силы в знании отечественной истории.