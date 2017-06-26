В музее-заповеднике "Царицыно" открывается выставка "Семья – душа России"
26.06.2017, 14:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 июля в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» при поддержке Минкультуры России откроется выставка «Семья - душа России», приуроченная к 10-летию празднования Дня семьи, любви и верности.
Выставка демонстрирует, каким образом тема семейных ценностей интерпретируется в произведениях отечественного искусства разных эпох - от икон XVI века до работ современных художников. Экспозиция включает несколько разделов, посвященных любви, семье и браку, материнству, детству, родительскому дому.
В экспозиции - сорок произведений искусства из собраний Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», музея-заповедника «Царицыно», Московского музея современного искусства, Муромского историко-художественного музея, Ивановского областного художественного музея, музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим»,Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, Ярославского художественного музея.
Среди них - лики Богоматери (в том числе «Одигидрия» XVI века из Муромского историко-художественного музея и «Богоматерь Донская» Симона Ушакова из собрания Третьяковской галереи), семейные портреты, написанные в XIX веке Владимиром Боровиковским и Карлом Барду, а также «Автопортрет с женой» Казимира Малевича и произведения других художников XX века. В центре экспозиции - икона Петра и Февронии из собрания Муромского историко-художественного музея. Именно с этими муромскими святыми связан День семьи, любви и верности. Рядом - икона Параскевы Пятницы, покровительницы брака и деторождения.
Выставка демонстрирует, каким образом тема семейных ценностей интерпретируется в произведениях отечественного искусства разных эпох - от икон XVI века до работ современных художников. Экспозиция включает несколько разделов, посвященных любви, семье и браку, материнству, детству, родительскому дому.
В экспозиции - сорок произведений искусства из собраний Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», музея-заповедника «Царицыно», Московского музея современного искусства, Муромского историко-художественного музея, Ивановского областного художественного музея, музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим»,Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, Ярославского художественного музея.
Среди них - лики Богоматери (в том числе «Одигидрия» XVI века из Муромского историко-художественного музея и «Богоматерь Донская» Симона Ушакова из собрания Третьяковской галереи), семейные портреты, написанные в XIX веке Владимиром Боровиковским и Карлом Барду, а также «Автопортрет с женой» Казимира Малевича и произведения других художников XX века. В центре экспозиции - икона Петра и Февронии из собрания Муромского историко-художественного музея. Именно с этими муромскими святыми связан День семьи, любви и верности. Рядом - икона Параскевы Пятницы, покровительницы брака и деторождения.