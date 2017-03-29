В музее "Бородино" может появиться военно-патриотический лагерь
29.03.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Открыть круглогодичный военно-патриотический лагерь в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике предложил его директор Игорь Корнеев, представляя краткосрочную концепцию развития музея в Министерстве культуры Российской Федерации. В числе других инициатив концепции: разработка собственных туристских маршрутов, расширение экспозиции и обновленный магазин сувениров.
«Есть предложение сделать круглогодичный военно-патриотический, военно-исторический лагерь, совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО). Процедура запущена», - сказал Корнеев.
В настоящий момент уже действует совместный с РВИО проект «Дорогами победы», в рамках которого в 2017 году музей планирует принять 12 тысяч детей.
Также открыта гостиница культурно-исторического центра «Бородино». Она расположилась в двух корпусах бывшего детского лагеря. С момента ввода в эксплуатацию было получено 171,7 тыс. рублей внебюджетных средств.
Обновленный магазин сувенирной продукции планируется открыть к 1 июня. Новая линейка сувенирной продукции, по словам директора, позволит музею заработать не менее 3 миллионов рублей.
Кроме того, на 8 сентября намечено открытие выставки «Бородинское поле. Вехи истории» в Путевом дворце дворцово-паркового ансамбля. Также планируется обновление основных экспозиций с использованием современных мультимедийных технологий.
В числе актуальных проблем музея директор назвал наличие незахороненных останков солдат и лошадей французской армии, которые были обнаружены в ходе раскопок. В свою очередь, Министр культуры Владмир Мединский поручил решить этот вопрос и провести церемонию перезахоронения до конца 2017 года.
«Есть предложение сделать круглогодичный военно-патриотический, военно-исторический лагерь, совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО). Процедура запущена», - сказал Корнеев.
В настоящий момент уже действует совместный с РВИО проект «Дорогами победы», в рамках которого в 2017 году музей планирует принять 12 тысяч детей.
Также открыта гостиница культурно-исторического центра «Бородино». Она расположилась в двух корпусах бывшего детского лагеря. С момента ввода в эксплуатацию было получено 171,7 тыс. рублей внебюджетных средств.
Обновленный магазин сувенирной продукции планируется открыть к 1 июня. Новая линейка сувенирной продукции, по словам директора, позволит музею заработать не менее 3 миллионов рублей.
Кроме того, на 8 сентября намечено открытие выставки «Бородинское поле. Вехи истории» в Путевом дворце дворцово-паркового ансамбля. Также планируется обновление основных экспозиций с использованием современных мультимедийных технологий.
В числе актуальных проблем музея директор назвал наличие незахороненных останков солдат и лошадей французской армии, которые были обнаружены в ходе раскопок. В свою очередь, Министр культуры Владмир Мединский поручил решить этот вопрос и провести церемонию перезахоронения до конца 2017 года.