ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка живописи тюменских художников «Nature morte» пройдёт в музее «Дом Машарова» с 12 августа по 24 сентября. Церемония открытия – 12 августа в 13:00.



На церемонии открытия посетители увидят фондовые коллекции, примут участие в экскурсии и создадут свой собственный натюрморт на бесплатном уроке по акварели от мастера художественного салона «Этюд». Организаторы предлагают тюменцам создать собственные композиции из принесённых фруктов и овощей, чтобы мастер помог изобразить их на бумаге.



Одна из популярных композиций, которую изображают художники — цветочные букеты. По воле художника их быстро исчезающая красота становится неувядаемой. Цветы писали живописцы Вячеслав Сизов, Григорий Тукмачёв, Анатолий Седов.



О жизни сибиряков дают представление полотна «Дары леса. Натюрморт с туесами» Остапа Шруба и «Натюрморт с лаптями» Михаила Захарова.



А в картинах «Натюрморт с лампой» Геннадия Токарева и «Кухонный натюрморт» Анатолия Мальцева поэтизируется повседневный быт человека.



«Мы выбрали для выставки произведения тюменских художников в жанре натюрморта из фондов музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова. Дополнили художественную выставку натюрмортами, составленными из предметов быта», – отмечает куратор выставки, главный научный сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения Наталья Александровна Паромова.



В переводе с французского «nature morte» означает «мёртвая природа, натура». Но художники предпочитают понятие — «тихая жизнь» — «stilly life». Мир натюрморта отражает «большое в малом». Он характерно представляет быт человека в предметах. Натюрморты с цветами и плодами — мир природы. Кроме того натюрморт всегда был учебной постановкой для художников и «выдерживал» любые формальные эксперименты.



В привычном понятии натюрморт оформился в XVII веке в Голландии. Знаменитые «завтраки» украшали дома буржуазии, а огромные по размерам роскошные «лавки» — овощные, рыбные и мясные — красовались в замках аристократов Фландрии.