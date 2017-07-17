ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 20 июля по 27 августа музей «Дом Машарова», Тюменское общество моделистов и клуб настольных игр «Марсово поле» представят выставку «Карманная армия».



Посетители увидят порядка 100 предметов из личных коллекций моделистов Тюмени. От классической древности до XX века, с Запада и Востока, из мира фэнтези и советского детства пришли они, чтобы поделиться своими удивительными историями.



Игра в солдатики существует уже ни одну тысячу лет, уходя своей историей в далёкое прошлое. Еще в древней Греции, Риме, и Египте были найдены фигурки, которые по виду напоминали воинов. Изготавливали их из дерева, камня или бронзы. В средние века, солдатиков начали делать из серебра и золота. Игрушки из такого материала стоили значительно дороже и предназначались лишь для царских семей и аристократов.



С помощью миниатюрной армии правители обучали своих детей искусству сражения. Она стала обязательным предметом при обучении наследников европейских престолов и занимала первое место в развлечениях монархов и их детей.



Российские монархи также были подвержены увлечению солдатиками. Так, например, в распоряжении Петра I была коллекция миниатюрной артиллерии с оловянными артиллеристами, а у Петра III разнообразные фигурки солдатиков из дерева, воска, свинца и даже ваты, закрепленной сахарной пудрой.



Коллекцию также имели Суворов и Наполеон, Кутузов и Гете, Конан Дойль и Стивенсон. Количество фигурок Ганса Христиана Андерсена, который увековечил оловянного солдатика в литературе, насчитывала тридцать тысяч экземпляров. А фантаст Герберт Уэллс даже написал книги «Игра на полу» и «Маленькие войны», где разработал правила игры в солдатиков.