В музеи Крыма передадут старинные экспонаты
17.01.2017, 13:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фонд двух крымских музеев и библиотеки пополнится почти тысячью новых экспонатов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Речь идёт о Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Центральном музее Тавриды и Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко. Торжественная церемония передачи культурных ценностей состоится 19 января.
«Всего в государственные музейные, библиотечные учреждения республики Крым будет передано 908 наименований предметов, отнесённых экспертами к категории «культурные ценности». Возраст этих редких предметов на сегодняшний день – более 19 веков. Все передаваемые ценности займут достойное место в музеях Крыма, воссоздавая атмосферу и колорит ушедших эпох», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все культурные ценности были обнаружены при попытке их незаконного перемещения через госграницу.
Речь идёт о Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Центральном музее Тавриды и Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко. Торжественная церемония передачи культурных ценностей состоится 19 января.
«Всего в государственные музейные, библиотечные учреждения республики Крым будет передано 908 наименований предметов, отнесённых экспертами к категории «культурные ценности». Возраст этих редких предметов на сегодняшний день – более 19 веков. Все передаваемые ценности займут достойное место в музеях Крыма, воссоздавая атмосферу и колорит ушедших эпох», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все культурные ценности были обнаружены при попытке их незаконного перемещения через госграницу.