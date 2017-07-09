ОРЕАНДА-НОВОСТИ Участниками третьего ночного велопарада, несмотря на непогоду, стали более 10 тысяч человек. 8 июля они проехали около 16 километров по Фрунзенской набережной, Хамовническому Валу, Саввинской набережной, Новому Арбату, Знаменке, Воздвиженке и Пречистенской набережной. Средняя скорость колонны не превышала 15 километров в час: велопарад — это не спортивная гонка, а праздник в поддержку развития велосипедной инфраструктуры.



Некоторые участники взяли велосипеды напрокат. В этот день их можно было арендовать со скидкой. Прокатные велосипеды популярны не только у участников парадов: в этом сезоне пользователи совершили уже около 950 тысяч поездок — на 80 тысяч больше, чем в прошлом году. Среднее расстояние, которое проезжают велосипедисты, выросло с 3,395 километра в 2016-м до 3,431 километра в 2017-м.



Ночной велопарад в этом году стал частью программы Дня московского транспорта. Центром праздника была Фрунзенская набережная, где прошла выставка ретротехники и современных моделей автобусов и электробусов. Посетители увидели автобус, на котором Глеб Жеглов и Володя Шарапов преследовали бандитов в фильме «Место встречи изменить нельзя», пробную модель, ставшую самой массовой, автобус, который получил множество прозвищ — от «сигары» до «пылесоса», и другие экспонаты.



В День московского транспорта для посещения открылись автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метро и ситуационный центр Центра организации дорожного движения. Также для гостей подготовили лекции, концерты, выставки и квесты в парках. А в 21:45 на Фрунзенской набережной запустили салют.