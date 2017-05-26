ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бесплатные показы документальных фильмов пройдут этим летом в открытом кинотеатре парка «Фили». По четвергам и воскресеньям будут показывать документальные ленты телеканала Russia Today, а каждую пятницу и субботу — короткометражные киноработы с Международного кинофестиваля независимого кино KONIK Film Festival. Программу дополнят обсуждения картин с известными режиссёрами, актерами, музыкантами и политиками.

1 июня в 19:00 зрители увидят документальный фильм «Танец маленьких лебедей». Лента посвящена танцорам балета и рассказывает, как артисты постигают секреты и тонкости непростого танцевального искусства.

8 июня посетители парка увидят картину «Ямал. Дыхание земли». Вместе с экспедицией российских ученых они побывают на севере Западной Сибири, увидят процесс образования нового озера и услышат истории местных жителей — ненцев, которые расскажут о таинственном и опасном подземном мире.