ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Рождественская оратория" митрополита Илариона, в премьере которой в Нью-Йорке участвовал погибший в авиакатастрофе над Чёрным морем руководитель ансамбля имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, прозвучит в рамках мемориальных мероприятий в Москве.

"Рождественская оратория" для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра, написанная митрополитом Иларионом (тогда епископом Венским и Австрийским) весной 2007 года, прозвучит в столичном "Крокус Сити Холле" 14 января.

Премьера оратории состоялась в Национальной кафедральной базилике Вашингтона в присутствии пяти тысяч слушателей, исполнение было показано в прямом эфире телекомпанией "Salt and Light TV" для более чем 40 миллионов зрителей. В концерте участвовали Московский Синодальный хор, Вашингтонский хор мальчиков, Московская хоровая капелла мальчиков и Оркестр Министерства обороны, им дирижировал Валерий Халилов.

Произведение будет представлено в новом сценическом воплощении, с видеорядом, основанным на древних мозаиках и фресках. Текст Евангелия будут читать дети. На сцене выступят ведущие солисты оперной сцены, дирижировать будет художественный руководитель Большого симфонического оркестра Владимир Федосеев.

Валерий Халилов погиб при крушении самолёта Ту-154 Минобороны России, выполнявшего рейс из Москвы в сирийскую Латакию. Митрополит Иларион (Алфеев), который, по его собственному признанию, был другом покойного, попросил посвятить исполнение своей оратории 14 января памяти выдающегося дирижёра.

29 декабря в Концертном зале имени Чайковского пройдёт концерт оркестра Мариинского театра, посвящённого жертвам катастрофы и организованного Фондом Гергиева. В этот день прозвучит "Реквием" Джузеппе Верди.