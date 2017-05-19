ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 300 бесплатных фильмов под открытым небом планируют показать в 40 парках Подмосковья в рамках акции «Летний кинотеатр» в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Московской области.



По данным пресс-службы, Минкультуры Московской области провело совещание «О ходе реализации губернаторской программы "Парки Подмосковья"" во дворце культуры Красногорска. В совещании приняли участие заместители глав муниципальных образований, курирующих сферу культуры, руководители органов управления культуры, директора парков культуры и отдыха.



«В 2017 году в 40 муниципальных парках культуры и отдыха планируется провести акцию "Летний кинотеатр", ожидается более 300 бесплатных показов под открытым небом», – приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.



Она добавила, что эта акция впервые прошла в 2016 году, и была проведена в 15 муниципальных парках культуры и отдыха. Всего за период работы «летних кинотеатров» в Подмосковье состоялся 141 бесплатный показ под открытым небом. Кинопоказы посетили более 50 тысяч человек.