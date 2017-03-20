ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В семи столичных парках уже открылись пункты проката. Взять велосипед, ролики, самокат и сегвей можно в парке Победы, в Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках, а также в «Садовниках», «Кузьминках» и в парке «Красная Пресня».

В большинстве зелёных зон Департамента культуры города Москвы пункты проката откроются в течение марта - апреля. А в «Сокольниках» их будут запускать постепенно - с 1 апреля по 1 мая.  1 апреля также откроются пункты проката в Таганском парке и в «Северном Тушине».  В Парке Горького взять спортинвентарь в аренду можно будет с 1 мая.

В саду «Эрмитаж»  к открытию летнего сезона 1 мая планируется установить столы для настольного тенниса. Поиграть можно будет бесплатно, ракетки выдаются под залог.