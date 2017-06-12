В парке искусств "Музеон" прозвучит сказочная музыка
12.06.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке искусств "Музеон" 12 июня состоится концерт молодого композитора Ильи Бешевли. В сопровождении камерного оркестра Imperialis Orchestra он исполнит сказочную музыку из альбомов Night Forest и Wanderer. Композиции перенесут зрителей в заснеженное поле или ночной таинственный лес.
Концерт пройдёт на деревянной террасе перед сухим фонтаном на Крымской набережной.
Выступление приурочено ко Дню России. Начало в 21:00. Вход свободный.
Концерт пройдёт на деревянной террасе перед сухим фонтаном на Крымской набережной.
Выступление приурочено ко Дню России. Начало в 21:00. Вход свободный.