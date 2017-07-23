ОРЕАНДА-НОВОСТИ Занятия фитнесом в гамаках можно посетить в парке искусств «Музеон». Они начнутся на воркаут-площадке 23 июля и будут проводиться до 30 августа.



Вместе с инструктором Алсу Арустамовой участникам предстоит помедитировать в воздухе и разучить акробатические упражнения.



Такие тренировки рассчитаны на три группы: взрослых, детей в возрасте от семи лет, а также взрослых и дошколят, которым не исполнилось семь лет.



Первое занятие запланировано на 23 июля с 12:00 до 17:00.