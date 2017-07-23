"Музеон" приглашает москвичей заняться фитнесом в гамаках
23.07.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Занятия фитнесом в гамаках можно посетить в парке искусств «Музеон». Они начнутся на воркаут-площадке 23 июля и будут проводиться до 30 августа.
Вместе с инструктором Алсу Арустамовой участникам предстоит помедитировать в воздухе и разучить акробатические упражнения.
Такие тренировки рассчитаны на три группы: взрослых, детей в возрасте от семи лет, а также взрослых и дошколят, которым не исполнилось семь лет.
Первое занятие запланировано на 23 июля с 12:00 до 17:00.
Источник: https://www.mos.ru