В парке "Садовники" пройдёт спортивный праздник, посвящённый Дню Победы
04.05.2017, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 4 мая в парке «Садовники» пройдет спортивный праздник, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в соревнованиях может каждый.
На выбор — турниры по волейболу, мини-футболу и перетягивание каната. Кроме того, гости парка могут позаниматься фитнес-аэробикой и сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На выбор — турниры по волейболу, мини-футболу и перетягивание каната. Кроме того, гости парка могут позаниматься фитнес-аэробикой и сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».