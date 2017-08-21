ОРЕАНДА-НОВОСТИ Литературно-экологический фестиваль «Летние дни» пройдёт 23 августа в парке «Сокольники» в рамках празднования 125-летия со дня рождения писателя Константина Паустовского.



В программе мастер-классы, выставки, посвящённые Году экологии, а также знаменитому альманаху «Тарусские страницы» — символу оттепели в литературе. Для детей проведут экскурсию по экспозиции «Сказка будет жить всегда». Ребята встретятся с героями рассказов Константина Паустовского, узнают, каким писатель был в детстве и когда он решил, что станет художником слова.



Желающие смогут посмотреть художественный фильм «Лермонтов» по сценарию Константина Паустовского, а малышам покажут мультфильмы по его произведениям. В завершение праздника прочитают лекцию «Неизвестный Паустовский», посвященную творческой биографии писателя, и устроят концерт, на котором музыканты струнного квартета «Доминант» исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига и Петра Чайковского.