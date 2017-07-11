В первом полугодии 2017 года аудитория российских фильмов выросла на 19%
11.07.2017, 22:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отечественные ленты в первом полугодии 2017 года посмотрело 26,7 млн., что на 4,3 млн. (19%) больше прошлогодних показателей (22,4 млн. зрителей). Кассовые сборы составили 6,6 млрд. руб. Примечательно, что за весь 2016 год отечественные ленты собрали 8,6 млрд рублей – самый высокий показатель в современной российской истории.
"Эти данные действительно вызывают оптимизм, и мы думаем, что нынешний год существенно превзойдет предыдущий по количеству зрителей и сборам, - отмечает директор Департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов. - Замечу, что в первом полугодии было не так много российских премьер, большинство из них намечено на осень или конец года".
По словам Вячеслава Тельнова, большую роль в росте зрительской аудитории отечественного кино сыграла программа кинофикации регионов.
"Уже открылось более 250 кинозалов, которые посетило более 3 млн. человек. Планируется, что к концу 2017 года появится более 115 тысяч зрительных мест и более 12 млн. человек получат доступ к современному кино", - подчеркнул он.
Говоря о фильмах, занимающих лидирующие позиции, директор департамента отметил что на данный момент - это "Викинг", собравший 1,4 млрд. и который посмотрели 5,2 млн. зрителей, а также "Притяжение" (1 млрд. рублей, 3,8 млн. зрителей), мультфильм "Три богатыря и Морской царь" (почти 711 млн. рублей и 3,2 млн. зрителей) и "Время Первых" (почти 541 млн. рублей и 2,3 млн. зрителей).
"Эти данные действительно вызывают оптимизм, и мы думаем, что нынешний год существенно превзойдет предыдущий по количеству зрителей и сборам, - отмечает директор Департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов. - Замечу, что в первом полугодии было не так много российских премьер, большинство из них намечено на осень или конец года".
По словам Вячеслава Тельнова, большую роль в росте зрительской аудитории отечественного кино сыграла программа кинофикации регионов.
"Уже открылось более 250 кинозалов, которые посетило более 3 млн. человек. Планируется, что к концу 2017 года появится более 115 тысяч зрительных мест и более 12 млн. человек получат доступ к современному кино", - подчеркнул он.
Говоря о фильмах, занимающих лидирующие позиции, директор департамента отметил что на данный момент - это "Викинг", собравший 1,4 млрд. и который посмотрели 5,2 млн. зрителей, а также "Притяжение" (1 млрд. рублей, 3,8 млн. зрителей), мультфильм "Три богатыря и Морской царь" (почти 711 млн. рублей и 3,2 млн. зрителей) и "Время Первых" (почти 541 млн. рублей и 2,3 млн. зрителей).
Источник: Министерство культуры РФ