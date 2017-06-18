ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 18 по 20 июня в Барнаульском планетарии пройдут премьерные показы полнокупольного шоу "Самскара". Оно рассчитано на зрителя старше 12 лет.

Программу создал цифровой художник Эндрю Джонс в сотрудничестве с компанией Fulldome.pro и студией FulldomeLab. "Это потрясающее визуальное путешествие в сознание. Двухмерной графике Эндрю Джонса добавили глубину, и в сочетании с сакральной геометрией появился калейдоскоп невиданных ранее образов", - говорят в планетарии. Автор говорит: "Это как побывать внутри моих картин. Ты не смотришь на неё, а словно становишься её частью, ты главный герой в ней, и она происходит вокруг тебя".