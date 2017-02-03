АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") и посольство Финляндии в Москве запускают совместный культурно-просветительский проект "Путешествуй с книгой".

С 5 февраля по 5 апреля 2017 года в поезде № 31/32 "Лев Толстой" Москва – Хельсинки для пассажиров будет работать настоящая библиотека. Она включает книги современных финских и русских писателей для самых разных возрастов в переводе на русский и финский языки соответственно.

Пассажиры смогут заказать заинтересовавшие их книги у проводника и, как в настоящей библиотеке, заполнить формуляр.

Кроме того, с 5 февраля по 5 апреля 2017 года пассажиры поезда "Лев Толстой" смогут принять участие в фотоконкурсе. Для этого необходимо сделать фотографию с книгой в поезде и опубликовать ее в Instagram с хэштегом #finruslitonboard. Победители получат в подарок книги. Организатор конкурса – Посольство Финляндии в Москве.

В рамках старта проекта 6 февраля в 09:19 на Ленинградском вокзале Москвы состоится торжественная встреча первого "литературного" рейса поезда № 32/31 "Лев Толстой". В мероприятии планируют принять участие руководство АО "ФПК" и представитель посольства Финляндии в Москве.