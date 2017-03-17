ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 мая, в последнее воскресенье месяца, в Москве пройдёт Всероссийский велопарад. Велосипедисты сделают круг по Садовому кольцу. В этот же день велопарады пройдут и в других городах России.

«Мы ожидаем, что в мероприятии примут участие около 40 тысяч человек. Участниками могут стать горожане и гости Москвы старше 14 лет», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что велопарад — это не спортивная гонка, не соревнование в скорости.

«Все могут приезжать на любых видах велосипедов — на городских или на горных. Можно даже демонстрировать самые необычные модели. Кроме того, желающие воспользуются столичной системой проката», — добавил заммэра.

Он напомнил, что последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днём велопарада. Впервые праздник отметили в прошлом году, в нём приняли участие велосипедисты более чем из 30 городов. В столице колонна велосипедистов начала движение от проспекта Академика Сахарова и сделала круг по Садовому кольцу.

Всего в 2016 году в Москве прошло четыре велопарада, в том числе ночной. В общей сложности в них приняли участие более 80 тысяч человек.