ОРЕАНДА-НОВОСТИ Порядка трёх миллионов человек приняли участие в новогодних гуляньях, прошедших на улицах столицы в ночь на 1 января 2017 года. Около 100 тысяч человек отметили праздник в центре города.



Правопорядок обеспечивали более трёх тысяч сотрудников органов внутренних дел, 4360 военнослужащих Росгвардии, а также две тысячи народных дружинников.



Серьёзных нарушений общественного порядка не зарегистрировано.



В ведомстве подчеркнули, что полиция продолжает нести службу по охране правопорядка и обращает внимание москвичей и гостей столицы на необходимость соблюдения правил личной безопасности и поведения в общественных местах.



Встретить Новый год можно было на центральных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», на ВДНХ, в 21 парке культуры и отдыха, а также на 11 праздничных площадках в округах.