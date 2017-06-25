ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 85 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрама на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной.



В материале отмечается, что в воскресенье мусульмане празднуют окончание священного месяца Рамадан - Ураза-байрам. Уже закончились все официальные мероприятия - праздничные молитвы и проповеди.



«В этом году в Подмосковье было организовано 39 площадок в 32 районах и округах. Было более 85 тысяч участников (в 2015 году - 50 тысяч, в 2016 году - 80 тысяч). Все прошло в спокойном штатном режиме», - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, самые массовые праздники прошли в Подольске (10,5 тысячи человек), Солнечногорском районе (7 тысяч человек), Щёлковском, Ногиском районах и Мытищах (по 6,5 тысячи человек), Раменском районе и Наро-Фоминскке (по 5 тысяч человек).



«В ряде территорий мусульманские общины и национальные организации проводят благотворительные мероприятия», - заключается в материале.



Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.