В приложении "Узнай Москву" появились специальные прогулочные маршруты для болельщиков
17.06.2017, 10:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В мобильном приложении «Узнай Москву» появились прогулочные маршруты «По пути на матч». Их специально разработали для футбольных болельщиков, приехавших в столицу на игры Кубка конфедераций.
«Чуть больше чем за час туристы могут посетить несколько популярных столичных музеев и узнать много нового. Примечательно, что туристические маршруты не имеют ограничения по возрасту и количеству людей, посещать московские музеи можно всей семьей или большой компанией», — рассказал заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Всего в приложении представлено три маршрута: длинный, рассчитанный на 140 минут, средний — на 115 минут и короткий — на 55 минут. Они проходят мимо Красной площади, Третьяковской галереи, Дома на набережной, Английского подворья и других известных мест города. Путь спланирован таким образом, чтобы гости Москвы смогли увидеть главные достопримечательности столицы и познакомиться с их историей. А заранее известная продолжительность пути поможет точно рассчитать время и не опоздать на очередной матч.
«Наша задача в этих маршрутах — помочь гостям города максимально комфортно и удобно познакомиться с Москвой и ее историей в перерывах между матчами. Готовые маршруты экономят время и выстроены так, что раскрывают какую-то тему, связывают точки в историю. Людям не нужно искать в путеводителях, что и в какой последовательности удобнее посетить, и легко рассчитать время», — сообщила Наталья Лосева, заместитель генерального директора ГАУК «Мосгортур».
«Чуть больше чем за час туристы могут посетить несколько популярных столичных музеев и узнать много нового. Примечательно, что туристические маршруты не имеют ограничения по возрасту и количеству людей, посещать московские музеи можно всей семьей или большой компанией», — рассказал заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Всего в приложении представлено три маршрута: длинный, рассчитанный на 140 минут, средний — на 115 минут и короткий — на 55 минут. Они проходят мимо Красной площади, Третьяковской галереи, Дома на набережной, Английского подворья и других известных мест города. Путь спланирован таким образом, чтобы гости Москвы смогли увидеть главные достопримечательности столицы и познакомиться с их историей. А заранее известная продолжительность пути поможет точно рассчитать время и не опоздать на очередной матч.
«Наша задача в этих маршрутах — помочь гостям города максимально комфортно и удобно познакомиться с Москвой и ее историей в перерывах между матчами. Готовые маршруты экономят время и выстроены так, что раскрывают какую-то тему, связывают точки в историю. Людям не нужно искать в путеводителях, что и в какой последовательности удобнее посетить, и легко рассчитать время», — сообщила Наталья Лосева, заместитель генерального директора ГАУК «Мосгортур».