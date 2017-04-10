В пяти странах Северо-Восточной Азии представили работы приморских художников
10.04.2017, 15:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка произведений искусств стран Северо-Восточной Азии открылась сегодня, 10 апреля, в японском городе Кураёси. В торжественной церемонии приняли участие делегации пяти регионов СВА, приморскую возглавил Губернатор Владимир Миклушевский.
Выставка картин уже стала традиционным мероприятием Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, который в этом году проходит в префектуре Тоттори.
Как отметил в своём обращении к гостям церемонии представитель принимающей территории, глава префектуры Хираи Синдзи, дни Саммита и выставки символично совпали с периодом цветения сакуры в Японии.
После церемонии открытия участники Саммита ознакомились с экспозицией. Как отметила директор Приморской картинной галереи Алена Даценко, всего на выставке представлено 75 работ – по 15 от каждого региона.
Среди работ – картина Ирины Миклушевской – акварельный пейзаж «Первый снег. Кроме того, особенностью выставки этого года стало ещё одно произведение – 16-ое от Приморского края. Это шёлковый платок с рисунком супруги главы Приморья Ирины Миклушевской. Примечательно то, что сейчас данная художественная работа принадлежит Губернатору префектуры Тоттори.
Отметим, выставку шелковых платков «Истории о России» презентовали в префектуре в прошлом году в рамках Дней Приморского края.
Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит сегодня в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края на форуме возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.
В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов Администрации края, Инвестиционного Агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.
Выставка картин уже стала традиционным мероприятием Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, который в этом году проходит в префектуре Тоттори.
Как отметил в своём обращении к гостям церемонии представитель принимающей территории, глава префектуры Хираи Синдзи, дни Саммита и выставки символично совпали с периодом цветения сакуры в Японии.
После церемонии открытия участники Саммита ознакомились с экспозицией. Как отметила директор Приморской картинной галереи Алена Даценко, всего на выставке представлено 75 работ – по 15 от каждого региона.
Среди работ – картина Ирины Миклушевской – акварельный пейзаж «Первый снег. Кроме того, особенностью выставки этого года стало ещё одно произведение – 16-ое от Приморского края. Это шёлковый платок с рисунком супруги главы Приморья Ирины Миклушевской. Примечательно то, что сейчас данная художественная работа принадлежит Губернатору префектуры Тоттори.
Отметим, выставку шелковых платков «Истории о России» презентовали в префектуре в прошлом году в рамках Дней Приморского края.
Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит сегодня в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края на форуме возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.
В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов Администрации края, Инвестиционного Агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.