В рамках кинофикации регионов к 2018 году переоснастят более 1000 кинотеатров
19.12.2016, 20:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом сегодня на парламентских слушаниях "Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне" в Государственной думе сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
"Кинотеатры работают, в основном, в крупных городах, киносеть в малых городах умерла, поэтому мы выделяем дополнительное софинансирование преимущественно муниципальным, но также коммерческим сетям на приобретение современного оборудования, вплоть до 3D", - сказал Министр культуры, отметив, что это позволит до конца 2017 года переоборудовать 443 кинозала в малых городах.
Кроме того, подчеркнул он, программа будет продолжена в 2018 году, в котором, как ожидается, будет переоборудовано еще 600 кинозалов. В общей сложности, это увеличит существующую киносеть более чем на четверть, - к существующим 4 тысячам кинозалов добавится 1043.
"Кинотеатры работают, в основном, в крупных городах, киносеть в малых городах умерла, поэтому мы выделяем дополнительное софинансирование преимущественно муниципальным, но также коммерческим сетям на приобретение современного оборудования, вплоть до 3D", - сказал Министр культуры, отметив, что это позволит до конца 2017 года переоборудовать 443 кинозала в малых городах.
Кроме того, подчеркнул он, программа будет продолжена в 2018 году, в котором, как ожидается, будет переоборудовано еще 600 кинозалов. В общей сложности, это увеличит существующую киносеть более чем на четверть, - к существующим 4 тысячам кинозалов добавится 1043.