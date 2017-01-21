ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Минкультуры России Владимир Мединский обратился в Минобрнауки с просьбой поддержать инициативу преподавания в школах истории российского кино.

"Я надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кинематографа", — сказал он на съезде "Единой России". Министр также добавил, что история кино могла бы стать хорошим дополнением к таким предметам, как литература и история.

По его словам, к настоящему времени уже разработано соответствующее пособие и целый курс видеоуроков, а также получены права на бесплатный показ российских фильмов в школах.



"Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы в школе больше преподавалось истории Отечества, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения", - сказал Владимир Мединский, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.