В саду "Эрмитаж" покажут фильм "После тебя"
11.06.2017, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 июня режиссёр Анна Матисон и актёр Сергей Безруков представят в саду «Эрмитаж» фильм «После тебя».
Главный герой ленты Алексей Темников — в прошлом гениальный танцор. Но из-за травмы, полученной на сцене 20 лет назад, ему пришлось прервать карьеру. Позже он потерял возможность ходить. Помочь Темникову никто не может, потому что он сам этого категорически не хочет. Тяжёлый характер и неоспоримый талант привели героя к тотальному одиночеству.
Работа в фильме «После тебя» стала очередным экспериментом Сергея Безрукова. По словам актёра, роль Алексея Темникова далась ему непросто. При этом его профессиональную игру отметили многие, а критики даже называли эту работу самой успешной в карьере актера.
Увидеть фильм также можно будет в парках «Красная Пресня», «Кузьминки» и в Измайловском парке. Кинопоказы начнутся 12 июня в 21:00.
Главный герой ленты Алексей Темников — в прошлом гениальный танцор. Но из-за травмы, полученной на сцене 20 лет назад, ему пришлось прервать карьеру. Позже он потерял возможность ходить. Помочь Темникову никто не может, потому что он сам этого категорически не хочет. Тяжёлый характер и неоспоримый талант привели героя к тотальному одиночеству.
Работа в фильме «После тебя» стала очередным экспериментом Сергея Безрукова. По словам актёра, роль Алексея Темникова далась ему непросто. При этом его профессиональную игру отметили многие, а критики даже называли эту работу самой успешной в карьере актера.
Увидеть фильм также можно будет в парках «Красная Пресня», «Кузьминки» и в Измайловском парке. Кинопоказы начнутся 12 июня в 21:00.