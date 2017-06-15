В саду "Эрмитаж" пройдёт благотворительный детский праздник
15.06.2017, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В саду «Эрмитаж» 15 июня состоится благотворительный детский праздник «Мы вместе!» для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Гостей ждут увлекательные мастер-классы, аквагрим, конкурсы с призами и многое другое.
В концерте примут участие Детский музыкальный театр юного актёра, группа «Дикие киви», творческий коллектив детей и молодёжи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды», актёр мюзиклов Игорь Портной, актёры театра и кино Пётр Коврижных и Егор Глотов, творческий коллектив благотворительного фонда «Больше жизни» и другие.
Начало в 12:00.
Гостей ждут увлекательные мастер-классы, аквагрим, конкурсы с призами и многое другое.
В концерте примут участие Детский музыкальный театр юного актёра, группа «Дикие киви», творческий коллектив детей и молодёжи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды», актёр мюзиклов Игорь Портной, актёры театра и кино Пётр Коврижных и Егор Глотов, творческий коллектив благотворительного фонда «Больше жизни» и другие.
Начало в 12:00.