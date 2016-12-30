В сёлах Приморья открылись киноклубы
30.12.2016, 10:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Семь киноклубов открылось Приморье. Жители отдалённых уголков края получили возможность смотреть новинки проката на современном оборудовании в местных домах культуры.
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, киноклубы открылись в сёлах Комаровка, Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка, а также в посёлках Лучегорск и Новонежино.
Им по договору безвозмездного пользования переданы проекторы. Ведущими и кураторами киноклубов стали представители молодёжных общественных организаций Приморского края.
"Оборудование для учреждений закуплено по гранту, который выиграл заведующий методическим отделением Приморского центра народной культуры Илья Федоров в рамках молодёжного форума "Ладога" в Санкт-Петербурге. Он достойно защитил проект "Сеть киноклубов Приморского края "Ориентир". Сумма гранта составила 300 тысяч рублей", – сообщали специалисты.
Отметим, в этом году Приморье получило субсидию из Фонда кино на строительство семи новых кинотеатров.
Так, в июле 2016 года три дома культуры Приморья уже выиграли в конкурсе по поддержке кинотеатров в населённых пунктах Российской Федерации с количеством жителей менее 100 тысяч человек – в селе Кавалерово, Лесозаводске и селе Покровка Октябрьского района.
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, киноклубы открылись в сёлах Комаровка, Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка, а также в посёлках Лучегорск и Новонежино.
Им по договору безвозмездного пользования переданы проекторы. Ведущими и кураторами киноклубов стали представители молодёжных общественных организаций Приморского края.
"Оборудование для учреждений закуплено по гранту, который выиграл заведующий методическим отделением Приморского центра народной культуры Илья Федоров в рамках молодёжного форума "Ладога" в Санкт-Петербурге. Он достойно защитил проект "Сеть киноклубов Приморского края "Ориентир". Сумма гранта составила 300 тысяч рублей", – сообщали специалисты.
Отметим, в этом году Приморье получило субсидию из Фонда кино на строительство семи новых кинотеатров.
Так, в июле 2016 года три дома культуры Приморья уже выиграли в конкурсе по поддержке кинотеатров в населённых пунктах Российской Федерации с количеством жителей менее 100 тысяч человек – в селе Кавалерово, Лесозаводске и селе Покровка Октябрьского района.