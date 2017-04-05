В северной столице пройдёт Международный фестиваль медиапоэзии 101
05.04.2017, 08:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 11 апреля по 6 мая в Петербурге на новой сцене Александринского театра в третий раз пройдёт Международный фестиваль медиапоэзии 101.
Его темой стали «Текстовые машины».
101 в названии отсылает к системе двоичного кода и представлению информации потоком 1 и 0. Фестиваль исследует новые формы языка в цифровую эпоху, синтез поэзии, искусства и медиа.
Сегодня художники оказываются в ситуации, когда игнорировать технологии невозможно. Делегируя машине полномочия творца, авторы не только создают условия для возникновения новых смыслов, но также исследуют границы взаимодействия с «нечеловеческим», оказываясь в ситуации сотворчества.
О ранних экспериментах стихосложения при помощи компьютера расскажет директор программы «Коммуникации и медиа» Технологического института Нью-Джерси Кристофер Фанкхаузер в лекции «Цифровая поэзия. Археология форм» (11/04 Новая сцена). На следующий день Кристофер даст единственный мастер-класс по созданию аналоговых текстовых генераторов «IBM-поэзия».
11/04 пройдёт презентация первого советского поэтического генератора. Ещё в 1978 году учёным Борисом Кацем был поставлен эксперимент по созданию алгоритма «сочинения осмысленных стихов» для ЭВМ. На основе этих исследований создана компьютерная программа «Как делать стихи». Стихи «делаются» из материала сборника Осипа Мандельштама «Камень».
Ещё больше экспериментов гости фестиваля смогут увидеть на выставке текстовых генераторов во время открытия фестиваля в фойе Новой сцены Александринского театра.
(Со)чувствующую версию машины представят художники Евгения Суслова, Альфия Мифтахутдинова, Александр Судаев. Приложение Fiber скачивается парой пользователей, желающих фиксировать динамику внимания партнёра. Единственные данные, которые доступны благодаря приложению, – это информация о том, думает о тебе в данный момент цифровой партнёр или нет.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Его темой стали «Текстовые машины».
101 в названии отсылает к системе двоичного кода и представлению информации потоком 1 и 0. Фестиваль исследует новые формы языка в цифровую эпоху, синтез поэзии, искусства и медиа.
Сегодня художники оказываются в ситуации, когда игнорировать технологии невозможно. Делегируя машине полномочия творца, авторы не только создают условия для возникновения новых смыслов, но также исследуют границы взаимодействия с «нечеловеческим», оказываясь в ситуации сотворчества.
О ранних экспериментах стихосложения при помощи компьютера расскажет директор программы «Коммуникации и медиа» Технологического института Нью-Джерси Кристофер Фанкхаузер в лекции «Цифровая поэзия. Археология форм» (11/04 Новая сцена). На следующий день Кристофер даст единственный мастер-класс по созданию аналоговых текстовых генераторов «IBM-поэзия».
11/04 пройдёт презентация первого советского поэтического генератора. Ещё в 1978 году учёным Борисом Кацем был поставлен эксперимент по созданию алгоритма «сочинения осмысленных стихов» для ЭВМ. На основе этих исследований создана компьютерная программа «Как делать стихи». Стихи «делаются» из материала сборника Осипа Мандельштама «Камень».
Ещё больше экспериментов гости фестиваля смогут увидеть на выставке текстовых генераторов во время открытия фестиваля в фойе Новой сцены Александринского театра.
(Со)чувствующую версию машины представят художники Евгения Суслова, Альфия Мифтахутдинова, Александр Судаев. Приложение Fiber скачивается парой пользователей, желающих фиксировать динамику внимания партнёра. Единственные данные, которые доступны благодаря приложению, – это информация о том, думает о тебе в данный момент цифровой партнёр или нет.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.