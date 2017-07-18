В северной столице пройдёт XV Международный фестиваль хорового искусства "Поющий мир"
18.07.2017, 08:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 4 по 9 августа 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт XV Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» и XIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей имени Юрия Фалика.
Центр международного сотрудничества в области культуры «Интер Аспект» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Государственной Академической Капеллы и Союза Композиторов Санкт-Петербурга проведёт «Поющий мир» в пятнадцатый раз. В этом году фестиваль пройдёт под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Фестиваль «Поющий мир» за 15 лет своего существования стал одной из музыкальных традиций петербургского лета и ежегодно собирает более 3000 профессионалов и любителей хорового пения из разных стран мира, искренне увлечённых одним из самых прекрасных искусств.
В этом году фестиваль принимает 43 хоровых коллектива и вокальных ансамбля из Греции, Израиля, Китая, Латвии, Литвы, Румынии, Турции, Франции, Хорватии, Эстонии, а Российскую Федерацию представляют коллективы из Москвы, Великого Новгорода, Владивостока, Воронежа, Губкина (Белгородская обл.), Ижевска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Симферополя, Твери, Ярославля, с. Елыкаево (Кемеровская обл.), п. Игра (Удмуртская Республика), с. Селты (Удмуртская Республика) и, конечно, Санкт-Петербурга.
На неделю зрители окунутся в атмосферу праздника хоровой музыки. Ежедневно в концертных залах и соборах Санкт-Петербурга будут проходить концерты, которые могут свободно посещать жители и гости города. За 6 дней состоится 17 (!) концертов хоровой музыки.
Торжественное Открытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится в Кафедральном соборе святых Петра и Павла (Невский пр. 22/24) 4 августа в 18.00.
5 августа в 19.00 в Концертном зале «Яани Кирик» состоится ВЕЧЕР МУЗЫКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПОЗИТОРОВ, в котором прозвучат сочинения В. Соловьева-Седова, А. Петрова, В. Гаврилина, Ю. Фалика, Я. Дубравина, И. Корнелюка, С. Екимова, В. Полякова и многих других. В этом вечере примет участие Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород», главный дирижёр Иван Стольников, который исполнит большую программу произведений Президента нашего фестиваля, Народного артиста России, композитора Якова Дубравина.
6 августа в 13.00 в Российском Этнографическом музее состоится традиционный концерт народной музыки, где коллективы из Китая, Франции, Хорватии и Латвии исполнят национальную музыку своих стран и народов, а на следующий день 7 августа в 14.00 в Казанском Кафедральном соборе традиционно пройдёт концерт РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ.
С 6 по 8 августа в рамках фестиваля состоится XIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющий мир» имени Юрия Фалика. В этом году состязания пройдут в 11 номинациях, а в самом конкурсе примут участие около 40 коллективов! В состав Международного жюри конкурса войдут представители России, Хорватии, Литвы и Словакии. А бессменным председателем жюри в 13-й раз станет Народный артист России, профессор Валерий Успенский. Первый тур пройдет 6 и 7 августа в концертном зале Детской школы искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), а победители конкурса из каждой номинации будут участвовать в Розыгрыше Гран-при 8 августа в 19.00 в Государственной академической Капелле, а также в этом концерте выступят лауреаты конкурса.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных хоровых дирижёров, композиторов и членов жюри конкурса со сводными хорами участников фестиваля, что подчёркивает основную идею «Поющего мира» — совместные выступления профессионалов и любителей, исполнение музыки всех стилей и направлений на разных языках мира, обмен опытом, вокальным мастерством и хоровым репертуаром.
Закрытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится 9 августа в 18.00 в Государственной академической Капелле.
ПРОГРАММА
XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА «ПОЮЩИЙ МИР»
4 – 9 августа 2017 года
4 АВГУСТА, пятница
18.00 — Кафедральный собор святых Петра и Павла (Невский пр., 22/24), ст. м. «Невский проспект»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Гала-концерт коллективов-участников
5 АВГУСТА, суббота
г. Петродворец:
16.00 — Культурный центр «Каскад» (г. Петродворец, ул. Царицынская, 2)
- Хор «ODYSSÉES» (Клэ-Суи, Франция), художественный руководитель – Мари-Элен Каспар
- Детский вокальный ансамбль «Я+Ты» Игринского районного Дворца культуры и спорта «Нефтяник» (п. Игра, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Елена
Арасланова
- НaньХу хор города Цзясин провинции Чжэцзян (Цзясин, провинция Чжэцзян, Китай), художественный руководитель – Липин Чжоу
- Капелла мальчиков и юношей «ИНГУР» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Валерий Митрофанов
г. Санкт-Петербург:
16.00 — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.
Духовно-просветительский центр «Святодуховский» (наб. реки Монастырки, 1), ст. м. «Пл. Александра Невского»
- Хор «Hebei Zhengding High School» (Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай), художественный руководитель – Цао Менгюан
- Детско-юношеский хор «Благовест» Досугового Православного центра и Дворца детского (юношеского) творчества (Губкин, Белгородская обл., Россия), художественный руководитель –
Анастасия Половинкина
- Хор Жемчужного Побережья (Нормандия, Франция), художественный руководитель – Анита Пьянтино
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
18.00 - Актовый зал Санкт-Петербургского Государственного университета (Университетская наб., 7-9, лит. А, вход с Менделеевской улицы), ст. м. «Василеостровская», «Спортивная», «Адмиралтейская»
- «Капелла Мальчиков под руководством Дмитрия Железнова» (Казань, Республика Татарстан Россия), художественный руководитель – Дмитрий Железнов
- Мужской вокальный ансамбль «Русь» Селтинского Районного Дома культуры (с. Селты, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Александр Чучкалов
- Ансамбль «Маячок» ДШИ при Дальневосточном государственном институте искусств (ДВГИИ) (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
- Хор Школы по изучению иностранных языков им. Хуан Шэнга (Чэнду, Китай), художественный руководитель – Чжан Цин
- Камерный хор Дальневосточного Федерального Университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
- Детский хор «Renwen Philharmonic Treble Choir» (Ухань, Китай), художественный руководитель – Чжоу Кай, дирижер – У Хао
19.00 — Концертный зал «Яани Кирик» (ул. Декабристов, 54 А) ст. м. «Невский проспект», «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»
ВЕЧЕР МУЗЫКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
- Вокальный ансамбль «Небесные ласточки» ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского (Тверь, Россия), художественный руководитель – Анна Ишиева
- Хор учителей города Москвы (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
- Камерный хор «РАДИО» (Санкт-Петербург, Россия), художественный руководитель – Станислав Грибков
- Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия), главный дирижёр – Иван Стольников, главный хормейстер – Анна Тинибекова
6 АВГУСТА, воскресенье
10.00 — XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС хоровых коллективов и вокальных ансамблей «ПОЮЩИЙ МИР» им. Юрия Фалика
Детская школа искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), ст. м. «Международная»
Категории 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11
13.00 — Российский этнографический музей (Инженерная ул., 4/1), ст. м. «Невский проспект»
КОНЦЕРТ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
- Хор «ODYSSÉES» (Клэ-Суи, Франция), художественный руководитель – Мари-Элен Каспар
- Хор «Semiquaver» (Чжухай, Китай), художественный руководитель – Е Лю
- Женский хор «Kud “Učka” Matulji» (Матульи, Хорватия), художественный руководитель – Саша Матовина
- Женский хор «NOKTIRNE» (Тукумс, Латвия), художественный руководитель – Янис Альманис-Пальмбах
- Beijing Chen Jinglun High Middle School Song of Jinglun (Пекин, Китай), художественный руководитель – Ван Шуай
19.00 — Кафедральный собор святых Петра и Павла (Невский пр., 22/24), ст. м. «Невский проспект»
- Академический хор Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Елена Петухова
- Академический хор ГЦКиД им. Н.Г. Васильева (Великий Новгород, Россия), художественный руководитель – Юрий Никифоров
- Филармонический хор города Чжоушань (Чжоушань, провинция Чжэцзян, Китай), художественный руководитель – Е Вэйцян
- Хор учителей города Москвы (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Ансамбль «OWN» города Чжоушань (Чжоушань, провинция Чжэцзян, Китай)
7 АВГУСТА, понедельник
10.00 — XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС хоровых коллективов и вокальных ансамблей «ПОЮЩИЙ МИР» им. Юрия Фалика
Детская школа искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), ст. м. «Международная»
Категории 5, 6, 8
14.00 — Казанский Кафедральный собор (Казанская пл., 2), ст. м. «Невский проспект»
КОНЦЕРТ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
- Вокальный ансамбль «Небесные ласточки» ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского (Тверь, Россия), художественный руководитель – Анна Ишиева
- Хор «ODYSSÉES» (Клэ-Суи, Франция), художественный руководитель – Мари-Элен Каспар
- Академический хор Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Елена Петухова
- Капелла мальчиков и юношей «ИНГУР» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Валерий Митрофанов
- Детско-юношеский хор «Благовест» Досугового Православного центра и Дворца детского (юношеского) творчества (Губкин, Белгородская обл., Россия), художественный руководитель – Анастасия Половинкина
- Преображенский хор Прихожан Храма Христа Спасителя (Москва, Россия), художественный руководитель – Сергей Сидоренко
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
- Хор учителей города Москвы (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Ансамбль «Lirius» (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Женский хор «Amarillas» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, Россия), художественный руководитель – Елена Хавлина
- Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия), главный дирижёр – Иван Стольников, главный хормейстер – Анна Тинибекова
- Коллектив хоровой студии «Аллегро» Центра детей и юношества (Ярославль, Россия), художественный руководитель – Алла Герберг
16.00 — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра . Духовно-просветительский центр «Святодуховский» (наб. реки Монастырки, 1), ст. м. «Пл. Александра Невского»
- Вокально-хоровой ансамбль «Ensolei» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Наталья Горбунова
- Женский хор «Kud “Učka” Matulji» (Матульи, Хорватия), художественный руководитель – Саша Матовина
- Хор Школы по изучению иностранных языков им. Хуан Шэнга (Чэнду, Китай), художественный руководитель – Чжан Цин
- Ансамбль «Зарянка» Славянского общества «Истоки» (Кунда, Эстония), художественный руководитель – Елена Вайнло
16.30 — Римско-католический Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии (1-я Красноармейская, 11), ст.м. «Технологический институт»
- Полифонический хор «ANCORA» (Мерсин, Турция), художественный руководитель – Зарифе Исмаилова
- Beijing Chen Jinglun High Middle School Song of Jinglun (Пекин, Китай), художественный руководитель – Ван Шуай
- Камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» (Симферополь, Россия), художественный руководитель – Владимир Николенко
- Коллектив хоровой студии «Аллегро» Центра детей и юношества (Ярославль, Россия), художественный руководитель – Алла Герберг
17.00 — Шведская лютеранская церковь святой Екатерины (ул. Малая Конюшенная, 1), ст.м. «Невский проспект»
- Хор «Semiquaver» (Чжухай, Китай), художественный руководитель – Е Лю
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
- Женский хор «Zhuhai Haiyun Women’s Chorus» (Чжухай, Китай), художественный руководитель – Е Лю
- Хор ветеранов Василеостровского района «Аврора» (Санкт-Петербург, Россия), художественный руководитель – Ольга Никифорова
17.00 – Дом еврейской культуры ЕСОД (Большая Разночинная, 25, лит. А) ст. м. «Чкаловская», «Петроградская»
- Смешанный хор «ZEMER – LACH» (Герцлия, Израиль), художественный руководитель – Давид Себба
- «Капелла Мальчиков под руководством Дмитрия Железнова» (Казань, Республика Татарстан Россия), художественный руководитель – Дмитрий Железнов
- Смешанный хор «Renana Lezion» (Герцлия, Израиль), художественный руководитель – Менаше Лев-Ран
- Мужской вокальный ансамбль «Русь» Селтинского Районного Дома культуры (с. Селты, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Александр Чучкалов
19.00 — Государственная академическая капелла Cанкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20), ст. м. «Невский проспект»
- Капелла мальчиков и юношей «ИНГУР» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Валерий Митрофанов
- Вокальный ансамбль «ACUSTO» (Каунас, Литва), художественный руководитель – Кястутис Якялюнас
- Вокально-хоровой ансамбль «Ensolei» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Наталья Горбунова
- Женский хор «Amarillas» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, Россия), художественный руководитель – Елена Хавлина
- Детский хор «Renwen Philharmonic Treble Choir» (Ухань, Китай), художественный руководитель – Чжоу Кай, дирижер – У Хао
- Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия), главный дирижёр – Иван Стольников, главный хормейстер – Анна Тинибекова
8 АВГУСТА, вторник
14.00 — Римско-католическая церковь святого Станислава (ул. Союза Печатников, 22), ст. м. «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»
- Вокальный ансамбль «Небесные ласточки» ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского (Тверь, Россия), художественный руководитель – Анна Ишиева
- Полифонический хор «ANCORA» (Мерсин, Турция), художественный руководитель – Зарифе Исмаилова
- Ансамбль «Маячок» ДШИ при Дальневосточном государственном институте искусств (ДВГИИ) (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
- Хор «Appassionato» (Тырговиште, Румыния), художественный руководитель – Бадеа Флорин Эмиль Николае
- Камерный хор Дальневосточного Федерального Университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
14.00 — Кафедральный собор святых Петра и Павла (Невский пр., 22/24), ст. м. «Невский проспект»
- Хор «Armonia of Preveza» (Превеза, Греция), художественный руководитель – Анелия Стефанова
- Преображенский хор Прихожан Храма Христа Спасителя (Москва, Россия), художественный руководитель – Сергей Сидоренко
- Хор Жемчужного Побережья (Нормандия, Франция), художественный руководитель – Анита Пьянтино
- Женский хор «NOKTIRNE» (Тукумс, Латвия), художественный руководитель – Янис Альманис-Пальмбах
19.00 – Государственная академическая капелла Cанкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20), ст. м. «Невский проспект»
РОЗЫГРЫШ ГРАН-ПРИ
Концерт лауреатов XIII МЕЖДУНАРОДНОГОКОНКУРСА
хоровых коллективов и вокальных ансамблей «ПОЮЩИЙ МИР» им. Юрия Фалика
9 АВГУСТА, среда
18.00 – Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20), ст. м. «Невский проспект»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Гала-концерт коллективов-участников
Центр международного сотрудничества в области культуры «Интер Аспект» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Государственной Академической Капеллы и Союза Композиторов Санкт-Петербурга проведёт «Поющий мир» в пятнадцатый раз. В этом году фестиваль пройдёт под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Фестиваль «Поющий мир» за 15 лет своего существования стал одной из музыкальных традиций петербургского лета и ежегодно собирает более 3000 профессионалов и любителей хорового пения из разных стран мира, искренне увлечённых одним из самых прекрасных искусств.
В этом году фестиваль принимает 43 хоровых коллектива и вокальных ансамбля из Греции, Израиля, Китая, Латвии, Литвы, Румынии, Турции, Франции, Хорватии, Эстонии, а Российскую Федерацию представляют коллективы из Москвы, Великого Новгорода, Владивостока, Воронежа, Губкина (Белгородская обл.), Ижевска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Симферополя, Твери, Ярославля, с. Елыкаево (Кемеровская обл.), п. Игра (Удмуртская Республика), с. Селты (Удмуртская Республика) и, конечно, Санкт-Петербурга.
На неделю зрители окунутся в атмосферу праздника хоровой музыки. Ежедневно в концертных залах и соборах Санкт-Петербурга будут проходить концерты, которые могут свободно посещать жители и гости города. За 6 дней состоится 17 (!) концертов хоровой музыки.
Торжественное Открытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится в Кафедральном соборе святых Петра и Павла (Невский пр. 22/24) 4 августа в 18.00.
5 августа в 19.00 в Концертном зале «Яани Кирик» состоится ВЕЧЕР МУЗЫКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПОЗИТОРОВ, в котором прозвучат сочинения В. Соловьева-Седова, А. Петрова, В. Гаврилина, Ю. Фалика, Я. Дубравина, И. Корнелюка, С. Екимова, В. Полякова и многих других. В этом вечере примет участие Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород», главный дирижёр Иван Стольников, который исполнит большую программу произведений Президента нашего фестиваля, Народного артиста России, композитора Якова Дубравина.
6 августа в 13.00 в Российском Этнографическом музее состоится традиционный концерт народной музыки, где коллективы из Китая, Франции, Хорватии и Латвии исполнят национальную музыку своих стран и народов, а на следующий день 7 августа в 14.00 в Казанском Кафедральном соборе традиционно пройдёт концерт РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ.
С 6 по 8 августа в рамках фестиваля состоится XIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющий мир» имени Юрия Фалика. В этом году состязания пройдут в 11 номинациях, а в самом конкурсе примут участие около 40 коллективов! В состав Международного жюри конкурса войдут представители России, Хорватии, Литвы и Словакии. А бессменным председателем жюри в 13-й раз станет Народный артист России, профессор Валерий Успенский. Первый тур пройдет 6 и 7 августа в концертном зале Детской школы искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), а победители конкурса из каждой номинации будут участвовать в Розыгрыше Гран-при 8 августа в 19.00 в Государственной академической Капелле, а также в этом концерте выступят лауреаты конкурса.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных хоровых дирижёров, композиторов и членов жюри конкурса со сводными хорами участников фестиваля, что подчёркивает основную идею «Поющего мира» — совместные выступления профессионалов и любителей, исполнение музыки всех стилей и направлений на разных языках мира, обмен опытом, вокальным мастерством и хоровым репертуаром.
Закрытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится 9 августа в 18.00 в Государственной академической Капелле.
ПРОГРАММА
XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА «ПОЮЩИЙ МИР»
4 – 9 августа 2017 года
4 АВГУСТА, пятница
18.00 — Кафедральный собор святых Петра и Павла (Невский пр., 22/24), ст. м. «Невский проспект»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Гала-концерт коллективов-участников
5 АВГУСТА, суббота
г. Петродворец:
16.00 — Культурный центр «Каскад» (г. Петродворец, ул. Царицынская, 2)
- Хор «ODYSSÉES» (Клэ-Суи, Франция), художественный руководитель – Мари-Элен Каспар
- Детский вокальный ансамбль «Я+Ты» Игринского районного Дворца культуры и спорта «Нефтяник» (п. Игра, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Елена
Арасланова
- НaньХу хор города Цзясин провинции Чжэцзян (Цзясин, провинция Чжэцзян, Китай), художественный руководитель – Липин Чжоу
- Капелла мальчиков и юношей «ИНГУР» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Валерий Митрофанов
г. Санкт-Петербург:
16.00 — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.
Духовно-просветительский центр «Святодуховский» (наб. реки Монастырки, 1), ст. м. «Пл. Александра Невского»
- Хор «Hebei Zhengding High School» (Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай), художественный руководитель – Цао Менгюан
- Детско-юношеский хор «Благовест» Досугового Православного центра и Дворца детского (юношеского) творчества (Губкин, Белгородская обл., Россия), художественный руководитель –
Анастасия Половинкина
- Хор Жемчужного Побережья (Нормандия, Франция), художественный руководитель – Анита Пьянтино
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
18.00 - Актовый зал Санкт-Петербургского Государственного университета (Университетская наб., 7-9, лит. А, вход с Менделеевской улицы), ст. м. «Василеостровская», «Спортивная», «Адмиралтейская»
- «Капелла Мальчиков под руководством Дмитрия Железнова» (Казань, Республика Татарстан Россия), художественный руководитель – Дмитрий Железнов
- Мужской вокальный ансамбль «Русь» Селтинского Районного Дома культуры (с. Селты, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Александр Чучкалов
- Ансамбль «Маячок» ДШИ при Дальневосточном государственном институте искусств (ДВГИИ) (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
- Хор Школы по изучению иностранных языков им. Хуан Шэнга (Чэнду, Китай), художественный руководитель – Чжан Цин
- Камерный хор Дальневосточного Федерального Университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
- Детский хор «Renwen Philharmonic Treble Choir» (Ухань, Китай), художественный руководитель – Чжоу Кай, дирижер – У Хао
19.00 — Концертный зал «Яани Кирик» (ул. Декабристов, 54 А) ст. м. «Невский проспект», «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»
ВЕЧЕР МУЗЫКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
- Вокальный ансамбль «Небесные ласточки» ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского (Тверь, Россия), художественный руководитель – Анна Ишиева
- Хор учителей города Москвы (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
- Камерный хор «РАДИО» (Санкт-Петербург, Россия), художественный руководитель – Станислав Грибков
- Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия), главный дирижёр – Иван Стольников, главный хормейстер – Анна Тинибекова
6 АВГУСТА, воскресенье
10.00 — XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС хоровых коллективов и вокальных ансамблей «ПОЮЩИЙ МИР» им. Юрия Фалика
Детская школа искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), ст. м. «Международная»
Категории 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11
13.00 — Российский этнографический музей (Инженерная ул., 4/1), ст. м. «Невский проспект»
КОНЦЕРТ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
- Хор «ODYSSÉES» (Клэ-Суи, Франция), художественный руководитель – Мари-Элен Каспар
- Хор «Semiquaver» (Чжухай, Китай), художественный руководитель – Е Лю
- Женский хор «Kud “Učka” Matulji» (Матульи, Хорватия), художественный руководитель – Саша Матовина
- Женский хор «NOKTIRNE» (Тукумс, Латвия), художественный руководитель – Янис Альманис-Пальмбах
- Beijing Chen Jinglun High Middle School Song of Jinglun (Пекин, Китай), художественный руководитель – Ван Шуай
19.00 — Кафедральный собор святых Петра и Павла (Невский пр., 22/24), ст. м. «Невский проспект»
- Академический хор Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Елена Петухова
- Академический хор ГЦКиД им. Н.Г. Васильева (Великий Новгород, Россия), художественный руководитель – Юрий Никифоров
- Филармонический хор города Чжоушань (Чжоушань, провинция Чжэцзян, Китай), художественный руководитель – Е Вэйцян
- Хор учителей города Москвы (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Ансамбль «OWN» города Чжоушань (Чжоушань, провинция Чжэцзян, Китай)
7 АВГУСТА, понедельник
10.00 — XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС хоровых коллективов и вокальных ансамблей «ПОЮЩИЙ МИР» им. Юрия Фалика
Детская школа искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), ст. м. «Международная»
Категории 5, 6, 8
14.00 — Казанский Кафедральный собор (Казанская пл., 2), ст. м. «Невский проспект»
КОНЦЕРТ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
- Вокальный ансамбль «Небесные ласточки» ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского (Тверь, Россия), художественный руководитель – Анна Ишиева
- Хор «ODYSSÉES» (Клэ-Суи, Франция), художественный руководитель – Мари-Элен Каспар
- Академический хор Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Елена Петухова
- Капелла мальчиков и юношей «ИНГУР» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Валерий Митрофанов
- Детско-юношеский хор «Благовест» Досугового Православного центра и Дворца детского (юношеского) творчества (Губкин, Белгородская обл., Россия), художественный руководитель – Анастасия Половинкина
- Преображенский хор Прихожан Храма Христа Спасителя (Москва, Россия), художественный руководитель – Сергей Сидоренко
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
- Хор учителей города Москвы (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Ансамбль «Lirius» (Москва, Россия), художественные руководители – Камилла Ефасова и Ирина Нестерова
- Женский хор «Amarillas» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, Россия), художественный руководитель – Елена Хавлина
- Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия), главный дирижёр – Иван Стольников, главный хормейстер – Анна Тинибекова
- Коллектив хоровой студии «Аллегро» Центра детей и юношества (Ярославль, Россия), художественный руководитель – Алла Герберг
16.00 — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра . Духовно-просветительский центр «Святодуховский» (наб. реки Монастырки, 1), ст. м. «Пл. Александра Невского»
- Вокально-хоровой ансамбль «Ensolei» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Наталья Горбунова
- Женский хор «Kud “Učka” Matulji» (Матульи, Хорватия), художественный руководитель – Саша Матовина
- Хор Школы по изучению иностранных языков им. Хуан Шэнга (Чэнду, Китай), художественный руководитель – Чжан Цин
- Ансамбль «Зарянка» Славянского общества «Истоки» (Кунда, Эстония), художественный руководитель – Елена Вайнло
16.30 — Римско-католический Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии (1-я Красноармейская, 11), ст.м. «Технологический институт»
- Полифонический хор «ANCORA» (Мерсин, Турция), художественный руководитель – Зарифе Исмаилова
- Beijing Chen Jinglun High Middle School Song of Jinglun (Пекин, Китай), художественный руководитель – Ван Шуай
- Камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» (Симферополь, Россия), художественный руководитель – Владимир Николенко
- Коллектив хоровой студии «Аллегро» Центра детей и юношества (Ярославль, Россия), художественный руководитель – Алла Герберг
17.00 — Шведская лютеранская церковь святой Екатерины (ул. Малая Конюшенная, 1), ст.м. «Невский проспект»
- Хор «Semiquaver» (Чжухай, Китай), художественный руководитель – Е Лю
- Детский хор «Серафимушка» (с. Елыкаево, Кемеровская обл., Россия), художественный руководитель – инокиня Игнатия
- Женский хор «Zhuhai Haiyun Women’s Chorus» (Чжухай, Китай), художественный руководитель – Е Лю
- Хор ветеранов Василеостровского района «Аврора» (Санкт-Петербург, Россия), художественный руководитель – Ольга Никифорова
17.00 – Дом еврейской культуры ЕСОД (Большая Разночинная, 25, лит. А) ст. м. «Чкаловская», «Петроградская»
- Смешанный хор «ZEMER – LACH» (Герцлия, Израиль), художественный руководитель – Давид Себба
- «Капелла Мальчиков под руководством Дмитрия Железнова» (Казань, Республика Татарстан Россия), художественный руководитель – Дмитрий Железнов
- Смешанный хор «Renana Lezion» (Герцлия, Израиль), художественный руководитель – Менаше Лев-Ран
- Мужской вокальный ансамбль «Русь» Селтинского Районного Дома культуры (с. Селты, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Александр Чучкалов
19.00 — Государственная академическая капелла Cанкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20), ст. м. «Невский проспект»
- Капелла мальчиков и юношей «ИНГУР» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Валерий Митрофанов
- Вокальный ансамбль «ACUSTO» (Каунас, Литва), художественный руководитель – Кястутис Якялюнас
- Вокально-хоровой ансамбль «Ensolei» (Ижевск, Удмуртская Республика, Россия), художественный руководитель – Наталья Горбунова
- Женский хор «Amarillas» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, Россия), художественный руководитель – Елена Хавлина
- Детский хор «Renwen Philharmonic Treble Choir» (Ухань, Китай), художественный руководитель – Чжоу Кай, дирижер – У Хао
- Муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия), главный дирижёр – Иван Стольников, главный хормейстер – Анна Тинибекова
8 АВГУСТА, вторник
14.00 — Римско-католическая церковь святого Станислава (ул. Союза Печатников, 22), ст. м. «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»
- Вокальный ансамбль «Небесные ласточки» ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского (Тверь, Россия), художественный руководитель – Анна Ишиева
- Полифонический хор «ANCORA» (Мерсин, Турция), художественный руководитель – Зарифе Исмаилова
- Ансамбль «Маячок» ДШИ при Дальневосточном государственном институте искусств (ДВГИИ) (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
- Хор «Appassionato» (Тырговиште, Румыния), художественный руководитель – Бадеа Флорин Эмиль Николае
- Камерный хор Дальневосточного Федерального Университета (Владивосток, Россия), художественный руководитель – Галина Потопяк
14.00 — Кафедральный собор святых Петра и Павла (Невский пр., 22/24), ст. м. «Невский проспект»
- Хор «Armonia of Preveza» (Превеза, Греция), художественный руководитель – Анелия Стефанова
- Преображенский хор Прихожан Храма Христа Спасителя (Москва, Россия), художественный руководитель – Сергей Сидоренко
- Хор Жемчужного Побережья (Нормандия, Франция), художественный руководитель – Анита Пьянтино
- Женский хор «NOKTIRNE» (Тукумс, Латвия), художественный руководитель – Янис Альманис-Пальмбах
19.00 – Государственная академическая капелла Cанкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20), ст. м. «Невский проспект»
РОЗЫГРЫШ ГРАН-ПРИ
Концерт лауреатов XIII МЕЖДУНАРОДНОГОКОНКУРСА
хоровых коллективов и вокальных ансамблей «ПОЮЩИЙ МИР» им. Юрия Фалика
9 АВГУСТА, среда
18.00 – Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20), ст. м. «Невский проспект»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Гала-концерт коллективов-участников
Источник: Ореанда