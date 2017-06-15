ОРЕАНДА-НОВОСТИ. C 27 июня по 03 июля 2017 года в Петербурге пройдёт XV международный фестиваль «Три века классического романса». В яркой и многообразной палитре фестиваля - лучшие вокалисты и пианисты России и зарубежья, как известные и знаменитые, так и совсем молодые. В эти дни своим искусством публику порадуют Ирина Богачева, Ольга Кондина, Скотт Вейр, Мартин Брунс, Мартина Рюпинг, Александр Каймбахер и другие известные музыканты – представители мировых вокальных школ. Фестиваль - это не просто серия концертов, каждый из них - целое событие, раскрывающее необъятный мир многогранного жанра романса. Встреча с любимыми исполнителями ждет публику в лучших концертных залах Северной столицы.

Фестиваль откроется гала-концертом в Малом зале филармонии 27 июня, публика услышит солисток Большого театра Светлану Шилову и Яну Иванилову, солистов Мариинского театра Михаила Векуа и Александра Никитина, а также лауреатов конкурса «Три века классического романса» 2016.

28 июня в Капелле состоится концерт, посвящённый юбилею Франца Шуберта – великого основателя жанра камерного пения. В концерте примет участие сопрано из Германии Мартина Рюпинг – ученица великой Элизабет Шварцкопф.

29 июня в Малом зале филармонии пройдёт концерт, посвящённый юбилею Сергея Слонимского – «современного классика» камерно-вокального жанра.

30 июня в Доме Учёных (Дворец Великого князя Владимира) будут исполнены сочинения «Под крышей» и «Гадкий утёнок» Прокофьева и другие камерно-вокальные «редкости» авторов ХХ и XXI века.

В концерте 1 июля будут представлены выдающиеся сюжетные циклы различных стран и эпох, от цикла "К далекой возлюбленной" Бетховена до "Песен кабаре Бриттена".

Публику, которая посетит 2 июля Вечерний зал Царского Села, ждёт встреча с музыкой Беллини, Доницетти, Штрауса и Россини.

Заключительный аккорд фестиваля прозвучит 3 июля на исторической сцене Академической Капеллы.

Международный фестиваль «Три века классического романса стартовал в 2003 году и с тех пор проводится в Санкт-Петербурге ежегодно. Авторы идеи и организаторы фестиваля – преподаватели кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории: заслуженная артистка России, профессор Ирина Александровна ШАРАПОВА и заслуженная артистка России, доцент Елена Станиславовна ГАУДАСИНСКАЯ. Учредителями фестиваля являются Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургский Общественный благотворительный фонд Ирины Богачевой «Арт-Петербург». Президент фестиваля – почётный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР, профессор Ирина Петровна БОГАЧЕВА. Программа фестиваля выстроена как цикл концертов маститых мастеров и молодых певцов, представляющих жанр романса во всём его стилистическом и временном многообразии.

Программа фестиваля:

27 июня, Вторник Малый зал Филармонии

КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ТРИ ВЕКА КЛАССИЧЕСКОГО РОМАНСА»

Начало в 19 часов

Церемония Открытия – яркое и насыщенное богатыми событиями действо, в котором будут представлены многочисленные участники Фестиваля. В этом году в него вольются прекрасные голоса солистов Мариинского театра: тенора Михаила Векуа и баритона Александра Никитина. Из Большого театра России приедут меццо-сопрано Светлана Шилова и обладательница уникального камерного репертуара Яна Иванилова.

Среда 28 июня, Академическая Капелла

ШУБЕРТ. ВЕЧНЫЙ ПУТЬ

Начало в 19 часов

Концерт посвящён 220-летию великого лирика – Франца Шуберта. Наряду с традиционным прочтением шедевров камерного жанра композитора, публику ждёт и новаторский, необычный подход молодых певцов к известным сочинениям Стилевая подлинность современное прочтение наследия композитора молодыми музыкантами представят творчество Шуберта во всём его многообразии.

29 июня, четверг

Малый зал Филармонии

СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ. ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЖАНРА

К 85-летию композитора

Начало в 19 часов

Сочинения патриарха петербургской композиторской школы Сергея Слонимского предстанут в обрамлении шедевров русской романсовой классики. В это вечер на сцену выйдут любимые публикой солисты Мариинского театра: Ирина Матаева, Екатерина Шиманович, Сергей Романов, Сергей Муравьев, Михаил Гаврилов и Лариса Поминова. За роялем – заслуженная артистка России Ирина Шарапова и её ученики.

30 июня, пятница

Дворец Великого князя Владимира (Дом Учёных)

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Романсовые шедевры, премьеры

В концерте представлены редко звучащие шедевры мировой классики в соседстве с премьерами романсов петербургских композиторов Петра Геккера и Игоря Воробьёва.

1 июля, суббота

Малый зал Филармонии

ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Романтические сюжетные циклы

Начало в 19 часов

Одно из самых оригинальных и увлекательных направлений в мире романса. Светлые и трагические истории любви, рассказанные в бессмертных циклах Бетховена, Шуберта, Шумана, Бриттена. Швейцарский баритон Мартин Брунс в ансамбле с пианистом Семеном Скигиным, австрийский тенор Александр Каймбахер в дуэте с известным арфистом и аранжировщиком Александром Болдачевым. Бессмертную и актуальную во все времена шумановскую историю любви и жизни женщины поведают меццо-сопрано Большого театра Светлана Шилова и пианистка Ирина Шарапова, уникальный цикл Бриттена "Песни кабаре" представит английская певица Джина Мей Вальтер и пианистка Юлия Семенова.

2 июля, воскресенье

Царское Село. Вечерний зал

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКОЕ

Начало в 19 часов

Лучшие сочинения из золотого фонда камерного вокального репертуара будут представлены в удивительной ауре Царского села. Искренность и простота Вивальди и Скарлатти, изысканность и изящество Моцарта и Гайдна, виртуозность и блеск Россини и Штрауса, салонное очарование Алябьева и Глинки в исполнении обладателей великолепных молодых голосов… и сюрпризы для публики!

3 июля, понедельник Академическая Капелла

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Шедевры мировой классики

Начало в 19.00

Программа концерта закрытия – это своеобразный экскурс в бескрайний мир Романса - от ХVIII столетия до наших дней в исполнении мастеров жанра. Событие концерта – выступление президента фестиваля, народной артистки СССР Ирины Богачевой.