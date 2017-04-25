ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 и 25 июня международный фестиваль Geek Picnic 2017 соберёт всех адептов науки, искусства и технологий в Пулковском парке.

GEEK PICNIC – уже давно главное событие лета для тех, кто бесконечно увлечён технологиями, искусством и наукой. Проект, созданный энтузиастами в 2011 году, за семь лет вырос в грандиозный open air, который ежегодно объединяет десятки тысяч людей.

Развитие технологий искусственного интеллекта, достижения в медицине, нейронауках и технологиях, дополненной и виртуальной реальности предопределили тематику Geek Picnic как «Игры разума». Учёные из разных уголков мира будут дискутировать и расскажут об исследованиях: «является ли современный мир иллюзией», «можно ли обрести бессмертие», «как технологии и совмещение человеческого мозга с компьютером позволят расширить способности», «можно ли взломать мозг, для получения информации». К обсуждению приглашены ученые и популяризаторы науки Александр Панчин, Станислав Дробышевский, Виталий Васянович, Алмара Кулиева и Алла Жукова, психиатры Иван Иванчей и Дмитрий Исаев, научные журналисты Александр Паевский и Ася Казанцева, Александр Соколов.

Хедлайнером первого дня Geek Picnic в Петербурге станет английский биолог, популяризатор науки Ричард Докинз.

Помимо традиционной научной и образовательной повестки Фестиваля ждёт и летняя развлекательная шоу-программа: в этом году пройдёт масштабный чемпионат дронов. Здесь каждый посетитель насладится волнующим шоу, поболеет за команды, сделает ставки и окажется первым на трибуне спорта будущего.

Geek Picnic представляет собой не просто фестиваль. Организаторы ставят перед собой цель создать прототип мира будущего. Вот что говорит по этому поводу главный идеолог проекта Николай Горелый:«Наша цель в этом и последующих годах - сформировать полноценный город-мир с хитросплетением улиц и тематическими пространствами. То, что мы делаем сейчас, это прообраз фестивального города будущего. В этом году помимо традиционных зон науки, технологии и искусства появится зона косплей, фэнтезийной и комикс-культур, киберспорта, инди и аркадных игр. Экспериментальной станет зона кибатлона, где в интерактивной форме будут продемонстрированы решения современного протезирования».

На главной сцене зрителей удивят научные шоу, косплей-выступление с Дивой ПлаваЛагуной, вручение Премии имени Гарри Гудини от научно-популярного видео-канала «Sci-One» и медико-генетического центра «Генотек», которая вручается за демонстрацию паранормальных способностей в условиях поставленного научного эксперимента.

Гик-фудкорт порадует тематическими блюдами: "фалафель – Чубакка", "суперпеченье Вуки", напиток "слёрм" и острые бургеры из "ресторана на краю Вселенной". На развлечения в стиле японских тв-шоу и летнего безумия отважится не каждый, но каждый станет наблюдателем и получит удовольствие.