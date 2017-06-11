В шахматном клубе ВДНХ открылась летняя читальня
11.06.2017, 19:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В шахматном клубе ВДНХ открылась летняя читальня — там можно будет обменяться книгами и записаться в одну из 22 библиотек, работающих в Северо-Восточном округе столицы.
Помимо буккроссинга, в новом интеллектуальном пространстве планируются лекции и мастер-классы, а также концерты в исполнении молодых музыкантов.
Читальня будет открыта всё лето — до 31 августа. Посетителей ждут каждое воскресенье с 12:00 до 18:00.
Буккроссинг (в переводе с английского — «перекрёстный обмен книгами») — это международное общественное движение любителей литературы. Его цель — «освободить» книги, то есть отпустить их в свободное плавание. Прочитав произведение, человек оставляет томик в людном месте — парке, кафе, вагоне метро. Случайный прохожий, который находит книгу, читает ее и запускает процесс заново.
Помимо буккроссинга, в новом интеллектуальном пространстве планируются лекции и мастер-классы, а также концерты в исполнении молодых музыкантов.
Читальня будет открыта всё лето — до 31 августа. Посетителей ждут каждое воскресенье с 12:00 до 18:00.
Буккроссинг (в переводе с английского — «перекрёстный обмен книгами») — это международное общественное движение любителей литературы. Его цель — «освободить» книги, то есть отпустить их в свободное плавание. Прочитав произведение, человек оставляет томик в людном месте — парке, кафе, вагоне метро. Случайный прохожий, который находит книгу, читает ее и запускает процесс заново.