ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Люберцах 3340 детей в возрасте от семи до 15 лет отдохнули летом в оздоровительных школьных лагерях с дневным пребыванием, сообщает «РИАМО в Люберцах» со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.



«Лагеря работали на базе 39 образовательных учреждений. Летняя оздоровительная компания стартовала 1 июня», – сказал Ружицкий.



В первую очередь в лагерях дневного пребывания отдыхают дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Общий охват детей, отдохнувших в данных лагерях этим летом, составил 58%.



Летом в Люберцах также был предусмотрен отдых для 66 воспитанников интерната «Наш дом», 163 детей-сирот и 20 одарённых детей.