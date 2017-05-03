В столичном метро прозвучит почти полсотни песен о Победе в честь 9 Мая
«В честь Дня Победы радио метрополитена подготовило программу почти из полусотни всем знакомых песен и десятков известных стихов о Великой Отечественной войне. Праздничная трансляция начнётся рано утром 7 мая и продлится до конца дня 9 мая», — рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.
Пассажиры услышат композиции «День Победы», «Смуглянка», «Катюша», «Тёмная ночь», «Журавли», «Рио-Рита», «Эх, дороги» и другие.
Также прозвучат десятки стихотворений о событиях 1941–1945 годов известных советских поэтов:
— Константина Симонова («Жди меня» и «Родина»);
— Евгения Евтушенко («Спасибо вам за тишину»);
— Владимира Высоцкого («Братские могилы»);
— Давида Самойлова («Сороковые»);
— Александра Твардовского («Есть имена и есть такие даты…»);
— Юлии Друниной («Я столько раз видала рукопашный…», «Я родом не из детства — из войны…»).
В День Победы в метро, помимо радиотрансляций, на нескольких станциях будет организовано выступление участников проекта «Музыка в метро».
На стойках «Живое общение» 9 мая пассажирам будут дарить памятные открытки, а в кассах метрополитена в этот день можно будет приобрести тематический проездной билет «Единый» с дизайном, посвященным Дню Победы. Кроме того, на многих станциях подземки будет организовано дежурство дополнительных инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут ветеранам комфортно и безопасно передвигаться в метро.