ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетители парка «Остров мечты» вместе с квитанциями об оплате билета получат разноцветные браслеты с QR-кодами. Они станут не только пропуском на территорию парка, но и помогут родителям с детьми не потеряться в зоне аттракционов.

«Иногда дети и родители теряют друг друга в оживлённых местах. На этот случай мы установим несколько десятков электронных карт со сканерами для QR-кодов на браслетах в визуальной доступности гостей в зоне аттракционов. Детям и сопровождающим их взрослым на кассе будут выданы браслеты со связанными кодами. Если члены семьи поймут, что потеряли друг друга, то они могут приложить свой браслет к сканеру и зафиксировать место, где они находятся. В этом случае второй гость сможет увидеть координаты первого, так же отсканировав браслет. Их местоположение покажут точки на картах», — рассказал Иван Шоль, технический директор тематического парка «Остров мечты».

Вместе с браслетами детям и взрослым выдадут памятку: что делать, если они разминулись. В ней в первую очередь укажут на необходимость приложить браслеты к ближайшим сканерам. Взрослые смогут это сделать самостоятельно, а дети — попросить о помощи сотрудников парка, которые будут находиться у каждого аттракциона. Они проводят детей к информационному пункту, где те смогут подождать своих родителей.

Связанные между собой QR-коды на браслетах подтвердят, что взрослый и ребёнок действительно пришли вместе.

Также в кассе парка к браслету можно будет привязать электронный кошелёк с денежным депозитом и оплачивать с помощью «украшения» еду, напитки и сувениры. Браслеты одноразовые, каждый посетитель сможет забрать свой на память. Если на депозите останутся средства после посещения парка, их можно будет вернуть в специальных кассах у выхода. Если же денег окажется недостаточно, депозит будет возможность пополнить в терминалах на территории парка.

В парке «Остров мечты», помимо электронных карт со сканерами, планируют установить более 40 электронных медиаэкранов с актуальной информацией о загруженности аттракционов и примерном времени ожидания в очереди. Экраны установят в непосредственной близости от мест развлечений, а также на главных аллеях и площадях парка. Кроме того, в парке «Остров мечты» будет порядка 20 экранов с интерактивными картами. Электронная навигация подскажет посетителям местоположение нужного объекта и кратчайшую дорогу к нему.