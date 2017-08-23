ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке «Зарядье» завершают работы по созданию системы искусственных прудов. Четыре водоёма будут объединены общим прогулочным маршрутом, который приведёт посетителей через парк от смешанного лиственного леса вблизи Москворецкой набережной до парящего моста. Общая площадь прудов составляет более 1600 квадратных метров. Об этом сообщил главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков парка «Зарядье» Сергей Кузнецов.

По берегам прудов уже высадили молодые ивы, ирисы сибирские и болотные, вербейники и незабудки, а в самих водоёмах — белоснежные кувшинки, жёлтые кубышки, аир, рогоз, клубнекамыш и осоку.

«На территории парка “Зарядье” практически полностью сформированы четыре пруда. Три из них расположены рядом с Москворецкой набережной, на границе со смешанным лиственным лесом, ещё один — в непосредственной близости от парящего моста. Для удобства посетителей парка через водоёмы будут перекинуты деревянные мостики, прогуливаясь по которым можно будет полюбоваться прибрежными цветами и травами», — рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам, все цветы и деревья на территории прудов высадили с уже сформировавшейся корневой системой в подготовленный грунт. Благодаря этому им легче будет приживаться на новом месте. Все растения гости «Зарядья» смогут увидеть уже в первый день работы парка. Однако их цветение можно будет наблюдать только будущей весной.

Котлованы для четырёх прудов были подготовлены ещё весной этого года. Дно каждого водоёма сформировали из песка и щебня, защищённых полимерной водонепроницаемой мембраной. Она исключает просачивание грунтовых вод в пруды. Береговые линии укрепили специальной галькой, также вдоль прудов проложили прогулочные тропинки. Осталось только установить скамейки для отдыха посетителей парка.

Пруды наполнены очищенной водой, которая пригодна для жизни водяных растений.