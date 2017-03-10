ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Находящиеся на грани исчезновения пингвины Гумбольдта вывели новых птенцов в Московском зоопарке. Малыши появились на свет три недели назад. Сейчас в зоопарке обитают уже шесть пингвинят этого вида, старшим из них полтора месяца. Ещё четыре пары пингвинов в настоящее время высиживают яйца.

Птенцы редко показываются и большую часть времени проводят в норах. Пока их продолжают кормить родители, но уже к середине лета пингвинята начнут постепенно питаться самостоятельно: будут подходить к киперам за едой и брать рыбу из рук.

Отличить птенцов от взрослых особей посетители зоопарка могут по серому оперению. Примерно в два месяца молодые пингвины сменят пух на оперение, начнут плавать и будут чаще появляться в вольере.

В природе пингвины Гумбольдта обитают на западном скалистом побережье Южной Америки и соседних островах, в зоне влияния холодного Перуанского течения. Они устраивают гнёзда в норах и расщелинах между камнями.

Подробнее о них расскажут на экскурсии «Пернатые обитатели зоопарка».