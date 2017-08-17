ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетители Московского зоопарка с 18 августа смогут посмотреть на карликового бегемота. Трёхлетняя самка весит 200 килограммов, её высота в холке — 75 сантиметров. Экзотическое животное привезли в Москву из небольшого шведского зооcада Eskilstuna несколько недель назад. Всё это время бегемот находился на карантине в павильоне «Животные Африки» на новой территории зоопарка.

«В этом павильоне уже живут зебры, жирафы, антилопы. В вольере есть бассейн и выход на улицу, чтобы она могла выбрать комфортную для неё зону», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

В дикой природе карликовые бегемоты встречаются в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре. Эти травоядные животные живут до 35 лет. Внешне они похожи на обыкновенных гиппопотамов, однако выглядят менее массивно. Так, взрослый карликовый бегемот достигает 80 сантиметров в холке и практически двух метров в длину — от носа до хвоста. Весит он 200–300 килограммов. Тогда как вес обыкновенного гиппопотама может достигать четырёх тонн. В отличие от своих крупных сородичей, карликовые бегемоты предпочитают одиночный образ жизни.