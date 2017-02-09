ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский зоопарк запускает 11 февраля новый цикл лекций «Про еду и не только» в детском лектории. Здесь юные гости узнают о влиянии вкусовых привычек и пристрастий животных на их эволюцию, а также о том, что такое питание с биологической точки зрения.

Первая лекция расскажет об обеде динозавра, вторая — о способах приёма пищи птицами и об обладателях самых необычных клювов.

Третья встреча, «Удивительные рты», раскроет секреты страшных и острых зубов у хищников, ответит на вопрос, кто использует специальные фильтры во время еды. Кроме того, детям помогут найти общие черты у насекомых и птиц, питающихся нектаром.

Последняя лекция цикла будет посвящена зимней медвежьей диете, на которой животное сидит во время сна. О тайнах жизни расскажут знаменитые исследователи и молодые учёные, работники заповедников и участники захватывающих экспедиций.

На лекции приглашают детей в возрасте от шести до 12 лет. Встречи проходят по субботам, в 12:00 и 14.00, на каждую из них отведён час.