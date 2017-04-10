ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Со вторника, 11 апреля, в 10 городских кинотеатрах Департамента культуры Москвы можно будет бесплатно посмотреть отечественные фильмы о космосе. Фантастические ленты «Москва - Кассиопея», «Солярис», «Через тернии к звёздам» и другие будут показывать с 11 по 17 апреля. Кроме того, в кинотеатре «Юность» (СЗАО) москвичи смогут познакомиться с космонавтом Героем Советского Союза Александром Лавейкиным, который трижды выходил в открытый космос.

Фильм «Москва - Кассиопея» с Иннокентием Смоктуновским и Львом Дуровым можно будет посмотреть в шести кинотеатрах. Историю о космическом путешествии подростков к созвездию Кассиопеи покажут в «Вымпеле» в СВАО 11 апреля в 14:30, а также в «Искре» (САО) в субботу, 15 апреля, в 14:00. Четыре сеанса пройдут 12 апреля в кинотеатрах «Полёт» (СЗАО, 10:00), «Космос» (СВАО, 12:00), «Молодёжный» (ЮВАО, 15:00) и «Салют» (ЮЗАО, 12:00). Желающие посмотреть фильм в «Космосе» должны предварительно зарегистрироваться.

В «Спутнике» (ЮВАО) зрители увидят фантастическую комедию «Инопланетянка» - историю о любви скромного изобретателя и девушки с другой планеты. Фильм начнётся 12 апреля в 13:00. В этот же день в 18:00 в кинотеатре «Факел» (ЦАО) покажут фильм Андрея Тарковского «Солярис». Это картина о сотрудниках космической станции, которые пытаются разгадать загадку планеты Солярис.

В кинотеатре «Искра» (САО) 12 апреля в 15:00 покажут фильм «Укрощение огня». Лента рассказывает об истории освоения космоса в СССР с 1920-х по 1960-е годы и о судьбе конструктора ракет Андрея Башкирцева (прототип — Сергей Королёв). А в «Сатурне» (СВАО) зрители увидят фильм «Семь стихий» (1984) с Ириной Алфёровой и Игорем Старыгиным в главных ролях. Это история о жизни учёных, которые вместе женщиной-инопланетянкой пытаются найти источник дешёвой энергии. Сеанс начнётся 15 апреля в 15:00.

«Кроме того, в понедельник, 17 апреля, в кинотеатре “Юность” все желающие смогут познакомиться с космонавтом Героем Советского Союза Александром Лавейкиным. В 1987 году он впервые отправился в космос к орбитальной станции “Мир”, где провёл полгода. Во время пребывания на станции он трижды выходил в открытый космос, - рассказали в “Москино”. - Встреча с Александром Лавейкиным начнётся в 14:00».

После встречи состоится показ фильма «Через тернии к звёздам. Новая версия» (2001) по сценарию Кира Булычёва. Это история о космическом корабле и найденной на нём девушки Нийи, которая умеет перемещаться в пространстве и долго обходиться без воздуха.